Everton Ribeiro, excapitán de Flamengo, confirma que padece cáncer de tiroides: fue mundialista con Brasil en el Mundial Qatar 2022

Everton Ribeiro anunció en sus redes sociales que padece de cáncer de la tiroides. | Foto: composición LR/Agencia EFE/Conmebol Libertadores

El excapitán del Flamengo e internacional con la selección 'Canarinha' en el Mundial Qatar 2022, Everton Ribeiro, confirmó en sus redes sociales que tiene cáncer de tiroides desde hace un mes. La noticia generó muestras de apoyo de referentes del fútbol brasileño y mundial hacia el futbolista de 36 años.

El mensaje de Everton Ribeiro en su cuenta de Instagram. Foto: IG - Everton Ribeiro.

El mensaje de Everton Ribeiro tras ser diagnosticado de cáncer de tiroides

Tras la noticia, el futbolista brasileño buscó tranquilizar a sus seguidores con un mensaje en su cuenta personal de Instagram. En la publicación, expresó optimismo respecto a su proceso de recuperación, luego de haberse sometido recientemente a una cirugía importante para frenar el avance del cáncer.

''El lunes me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia", decía en su publicación de cuenta de Instagram.

El apoyo del Flamengo a su exjugador

Al conocerse la noticia, el conjunto carioca se sumó a las muestras de apoyo y solidaridad hacia su excapitán, quien durante su etapa en el 'Fla' conquistó varios títulos locales e internacionales, entre ellos dos Brasileirao, una Copa do Brasil y dos Copas Libertadores (2019 y 2022).

“Everton, hoy el rojo y negro ya no son los colores que defiendes, pero que sepas que siempre te acompañarán y protegerán, ‘como el manto de Nuestra Señora’, como dijiste una vez. Flamengo y la Nación te desean mucha fuerza y una pronta recuperación, Miteiro”, publicó Flamengo en sus redes sociales, dirigido al actual mediocampista del Bahía.

Su paso por la selección brasileña en el Mundial Qatar 2022

Su buen rendimiento en Flamengo le permitió ser convocado a la selección brasileña por el entrenador Tite, quien lo incluyó en la lista definitiva para disputar el Mundial Qatar 2022. Aunque no fue titular, jugó 25 minutos en el tercer partido frente a Camerún, correspondiente al grupo G.

En aquella cita mundialista, Brasil ocupó el primer lugar de su grupo y avanzó hasta los cuartos de final del torneo, donde fue eliminada por Croacia en la tanda de penales (4-2).