HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Everton Ribeiro, excapitán de Flamengo, confirma que padece cáncer de tiroides: fue mundialista con Brasil en el Mundial Qatar 2022

El excapitán del Flamengo, Everton Ribeiro, anunció en redes sociales que tiene cáncer de tiroides desde hace un mes. Debido a ello, se sometió a una cirugía para frenar el avance de la enfermedad.

Everton Ribeiro anunció en sus redes sociales que padece de cáncer de la tiroides.
Everton Ribeiro anunció en sus redes sociales que padece de cáncer de la tiroides. | Foto: composición LR/Agencia EFE/Conmebol Libertadores

El excapitán del Flamengo e internacional con la selección 'Canarinha' en el Mundial Qatar 2022, Everton Ribeiro, confirmó en sus redes sociales que tiene cáncer de tiroides desde hace un mes. La noticia generó muestras de apoyo de referentes del fútbol brasileño y mundial hacia el futbolista de 36 años.

El mensaje de Everton Ribeiro en su cuenta de Instagram. Foto: IG - Everton Ribeiro.

El mensaje de Everton Ribeiro en su cuenta de Instagram. Foto: IG - Everton Ribeiro.

El mensaje de Everton Ribeiro tras ser diagnosticado de cáncer de tiroides

Tras la noticia, el futbolista brasileño buscó tranquilizar a sus seguidores con un mensaje en su cuenta personal de Instagram. En la publicación, expresó optimismo respecto a su proceso de recuperación, luego de haberse sometido recientemente a una cirugía importante para frenar el avance del cáncer.

PUEDES VER: El récord en mundiales que logró Brasil tras derrotar a Serbia en Qatar 2022

lr.pe

''El lunes me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia", decía en su publicación de cuenta de Instagram.

El apoyo del Flamengo a su exjugador

Al conocerse la noticia, el conjunto carioca se sumó a las muestras de apoyo y solidaridad hacia su excapitán, quien durante su etapa en el 'Fla' conquistó varios títulos locales e internacionales, entre ellos dos Brasileirao, una Copa do Brasil y dos Copas Libertadores (2019 y 2022).

PUEDES VER: Neymar y sus soberbias palabras ante posible llamado de Carlo Ancelotti a Brasil: "No necesito demostrarle nada a nadie"

lr.pe

“Everton, hoy el rojo y negro ya no son los colores que defiendes, pero que sepas que siempre te acompañarán y protegerán, ‘como el manto de Nuestra Señora’, como dijiste una vez. Flamengo y la Nación te desean mucha fuerza y una pronta recuperación, Miteiro”, publicó Flamengo en sus redes sociales, dirigido al actual mediocampista del Bahía.

Su paso por la selección brasileña en el Mundial Qatar 2022

Su buen rendimiento en Flamengo le permitió ser convocado a la selección brasileña por el entrenador Tite, quien lo incluyó en la lista definitiva para disputar el Mundial Qatar 2022. Aunque no fue titular, jugó 25 minutos en el tercer partido frente a Camerún, correspondiente al grupo G.

En aquella cita mundialista, Brasil ocupó el primer lugar de su grupo y avanzó hasta los cuartos de final del torneo, donde fue eliminada por Croacia en la tanda de penales (4-2).

Notas relacionadas
¿No le importa la 'Canarinha'? Ronaldinho genera controversia al elegir la NBA sobre la Selección Brasileña

¿No le importa la 'Canarinha'? Ronaldinho genera controversia al elegir la NBA sobre la Selección Brasileña

LEER MÁS
Brasil vs Perú: Everton Ribeiro marcó el primero frente a la Bicolor antes de los 15 minutos

Brasil vs Perú: Everton Ribeiro marcó el primero frente a la Bicolor antes de los 15 minutos

LEER MÁS
Sumó en casa ajena: Brasil le ganó a Chile en el Estadio Monumental de Santiago

Sumó en casa ajena: Brasil le ganó a Chile en el Estadio Monumental de Santiago

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

LEER MÁS
Exárbitro FIFA y su sólida postura sobre gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad: "Con esas líneas no se puede precisar"

Exárbitro FIFA y su sólida postura sobre gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad: "Con esas líneas no se puede precisar"

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela la posible razón por la que Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana: “Por eso, Ferrari lo respaldó”

Eddie Fleischman revela la posible razón por la que Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana: “Por eso, Ferrari lo respaldó”

LEER MÁS
Aseguran que Alianza Lima puso determinante condición a Néstor Gorosito para su renovación: "Es clave para la administración"

Aseguran que Alianza Lima puso determinante condición a Néstor Gorosito para su renovación: "Es clave para la administración"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Deportes

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025