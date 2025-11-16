HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Edwin Oviedo no oculta su deseo de regresar a la FPF y revela que volvería a apostar por Ricardo Gareca: "Nos llevó a un repechaje"

El expresidente de la FPF expresó su deseo de trabajar nuevamente con Gareca para rescatar al fútbol peruano y revertir su actual desempeño.

Edwin Oviedo desea que Ricardo Gareca vuelva a la selección peruana. Foto: Lr/La Fe del Cuto
Edwin Oviedo desea que Ricardo Gareca vuelva a la selección peruana. Foto: Lr/La Fe del Cuto

Edwin Oviedo habló fuerte sobre el oscuro presente de la selección peruana de fútbol en medio de las polémicas declaraciones de Jean Ferrari sobre Ricardo Gareca. El expresidente de la FPF sacó las garras y defendió al 'Tigre' de las críticas e incluso arremetió contra Agustín Lozano por la mala gestión que viene realizando. Sin duda, el equipo nacional se encuentra lejos de su mejor versión futbolística.

Nadie olvida lo que hizo el entrenador argentino con Perú, ya que llevó a la Bicolor al Mundial luego de 36 años y al subcampeonato de América. Además, el último repechaje paralizó a todo un país. Sin embargo, algunos siguen discutiendo el papel que tuvo Gareca en la época dorada del cuadro nacional.

lr.pe

¿Qué dijo Edwin Oviedo sobre la FPF y el regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana?

El expresidente de la FPF reveló que le gustaría volver a la FPF para rescatar al fútbol peruano y aseguró que regresaría con Ricardo Gareca al mando del equipo. "Sería un honor para mí volver a trabajar en la Federación. ¿Eso implica volver con Ricardo Gareca? Por supuesto, Gareca del 2015 al 2018 nos llevó a un quinto puesto. Del 2019 al 2022, nuevamente nos llevó a un quinto puesto, a un repechaje. Y este último proceso donde tuvieron como cuatro técnicos, hemos quedado novenos, por poco últimos", enfatizó Edwin Oviedo en Radio Exitosa.

lr.pe

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre la salida de Ricardo Gareca?

Agustín Lozano estuvo en el programa 'La Interna' y deslizó la idea de que Gareca no había sido totalmente honesto sobre su salida de Perú. El mandamás de la FPF sostuvo que personas alrededor del entrenador le mintieron sobre la presunta reducción de su sueldo para renovar.

"Yo creo que el profe Ricardo Gareca tuvo otras razones, no sé por qué no las quiso decir. Habló bastante, pero no ha dicho todo, falta la verdad. Yo solamente digo que falta la verdad, no ha dicho toda la verdad. Lo único que te puedo decir es que como presidente de la FPF hice hasta lo imposible y quizás hasta cosas que ni ustedes lo harían para que el proyecto continúe y pueda seguir. Es falso el tema de la reducción de sueldos", sentenció Lozano.

