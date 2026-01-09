Con Guerrero y Girotti en el ataque, Alianza Lima hace su debut en la Serie Río de la Plata ante Independiente

La temporada 2026 arranca para Alianza Lima. Los retos son grandes para los dirigidos por Pablo Guede, quien replanteó un equipo que tiene como último refuerzo a Luis Advíncula. El lateral derecho de la selección peruana se desvinculó de Boca Juniors y ayer en Lima pasó con éxito los exámenes médicos, por lo que en las próximas horas se unirá al plantel que se encuentra en Uruguay.

Los “Blanquiazules” tendrán su primer amistoso de la campaña ante Independiente de Avellaneda, por el torneo Serie Río de la Plata, que se disputará en el Parque Viera Montevideo (7:00 p.m. - hora peruana).

De no mediar mayores inconvenientes, el estratega Guede usará el tradicional 4-4-2 con el boliviano Guillermo Viscarra resguardando los tres palos. En la línea defensiva Josué Estrada se perfila como el lateral derecho, mientras que por el otro sector Miguel Trauco ha llenado los ojos del argentino. Los centrales serán el experimentado Carlos Zambrano y junto al refuerzo uruguayo Mateo Antoni. Renzo Garcés también alternó, pero todo indica que esperará su oportunidad en el banco de suplentes. En la volante se ubicarán Jesús Castillo con Sergio Peña. Jairo Vélez y Eryc Castillo estarán un poco más adelantados, para dejar en todo el frente de ataque a Paolo Guerrero en compañía de Federico Girotti.

Los próximos partidos de los íntimos en este torneo amistoso serán ante: Unión (miércoles 14 de enero) y Colo-Colo (domingo 18). Luego quedarán listos para su presentación en Matute ante el Inter Miami de Lionel Messi.