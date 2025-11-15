HOYSuscripcion LR Focus

UFC 322 EN VIVO vía ESPN y Disney Plus HOY: ¿a qué hora pelea Valentina Schevchenko vs Weili Zhang?

Valentina Schevchenko se enfrenta a Weili Zhang en la UFC 322 este sábado en Las Vegas, defendiendo su título de peso mosca por novena vez. La pelea promete ser un gran evento.

Valentina se mide ante la mejor peladora china de la historia. Foto: ESPN
Valentina se mide ante la mejor peladora china de la historia. Foto: ESPN

MOMENTOS DESTACADOS

13:45
Cartelera oficial de la UFC 322

La UFC 322 tendrá como principales atractivos las peleas entre Maddalena vs Makhachev y el esperado duelo entre Shevchenko vs Weli.

10:30
¿Dónde ver Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por la UFC 322?

La transmisión de las peleas preliminares serán transmitidas por ESPN y las estelares solamente las puedes ver por Disney Plus.

10:29
¿A que hora empieza la pelea entre Valentina Shevchenko vs Weili Zhang?

La pelea empezará desde las 10:00 pm (Hora peruana).

Llegó la hora de la verdad. Valentina Shevchenko va por la gloria ante la china Weili Zhang por las peleas estelares de la UFC 322. 'Vale' defenderá por novena ocasión su corona en peso mosca, pero al frente estará la imparable campeona de peso paja. Sin duda, promete ser el combate del año en la categoría femenina, en Las Vegas, este sábado desde las 09:00 pm. El duelo será transmitido por Disney Plus.

Valentina Shevchenko vs Weili Zhang pelea por el título mundial peso mosca

19:55
15/11/2025

Espectacular triunfo de Daukaus

El peleador terminó la pelea en el primer asalto con una brutal sumisión ante Meerschaert.

19:47
15/11/2025

Pat Sabatini se lleva la victoria

El estadounidense se impone a su compatriota Mariscal y consigue su tercera victoria consecutiva en UFC.

18:52
15/11/2025

Baisangur Susurkaev derrotó a McConico

En otra de las peleas preliminares, el ruso Baisangur Susurkaev venció con un certero golpe al estadounidense McConico. 

18:27
15/11/2025

Matheus Camilo se llevó la victoria

Por decisión unánime, el brasileño Matheus Camilo se llevó la victoria ante el ruso Viacheslav Borshchev. 

18:05
15/11/2025

¡Todo listo para el inicio del gran evento!

La UFC 322 promete ser una de las mejores noches del año. En pocos minutos se enfrentarán Borshchev vs Camilo en el inicio de la preliminares.

17:15
15/11/2025

Careo entre Valentina Shevchenko y Zhang Weili

Así se vivió el enfrentamiento entre Valentina Shevchenko y Zhang Weili, desde la perspectiva de Shevchenko.

16:18
15/11/2025

¿Cómo llega Makhachev para su pelea contra Maddalena?

Por su parte, el ruso llega a esta pelea con una racha de 27 victorias y una derrota, presentándose como el favorito.

16:14
15/11/2025

¿Cómo llega Maddalena para su pelea contra Makhachev?

Maddalena lleva de racha de 18 victorias y 2 derrotas.

15:15
15/11/2025

Zhang Weili en busca de la gloria

“Estoy muy emocionada, creo que esta pelea es realmente emocionante. Valentina es muy buena en el striking, grappling, wrestling, en todo. Entregué mi cinturón porque quería un reto mayor. Quiero mostrar a mis fans mi evolución”, fueron sus palabras previa a este gran duelo. 

14:34
15/11/2025

Valentina Shevchenko no piensa ceder su título

"Me siento muy bien y estoy lista para la pelea. De verdad no me importa lo que Zhang quiera conseguir el sábado, ya que mi objetivo es seguir siendo campeona por mucho tiempo. Cada pelea me da experiencia e incluso la derrota con Alexa Grasso. Estoy lista y la mejor versión de mí es ahora", declaró.

13:45
15/11/2025

Cartelera oficial de la UFC 322

La UFC 322 tendrá como principales atractivos las peleas entre Maddalena vs Makhachev y el esperado duelo entre Shevchenko vs Weli.

13:13
15/11/2025

¿A que hora empieza el UFC 322?

Los primeros combates preliminares arrancarán a las 6:00 p.m. (hora peruana), la cartelera preliminar principal empezará a las 8:00 p.m. y las estelares se disputarán alrededor de las 10:00 p.m.

13:03
15/11/2025

¿Cómo llega Weili Zhang?

Weili Zhang llega con 26 victorias y 3 derrotas. 

13:03
15/11/2025

¿Cómo llega Valentina Shevchenko?

Valentina Shevchenko tiene 25 victorias y 4 derrotas.

10:30
15/11/2025

¿Dónde ver Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por la UFC 322?

La transmisión de las peleas preliminares serán transmitidas por ESPN y las estelares solamente las puedes ver por Disney Plus.

10:29
15/11/2025

¿A que hora empieza la pelea entre Valentina Shevchenko vs Weili Zhang?

La pelea empezará desde las 10:00 pm (Hora peruana).

No es una pelea cualquiera, ya que estarán las 2 mejores exponentes de las MMA en el octágono previo a la cita estelar entre Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena por el título mundial en la categoría masculina. La cartelera también contará con otras figuras de este deporte.

PUEDES VER: Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

lr.pe

¿A qué hora pelea Valentina Shevchenko ante Weili Zhang por la UFC 322?

Nadie quiere perderse la pelea del año en la división mosca femenina por la UFC 322. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para que veas los 5 rounds desde cualquier zona del mundo. El duelo coestelar arranca desde las 10:00 pm (Hora peruana)

  • México: 9:00 pm
  • Colombia: 10: 00 pm
  • Perú: 10:00 pm
  • Estados Unidos: 11:00 pm
  • Argentina y Brasil: 12:00

PUEDES VER: Argentina vs Angola EN VIVO ONLINE por el amistoso en fecha FIFA con Lionel Messi: alineaciones confirmadas

lr.pe

¿Dónde ver Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por la UFC 322?

Nadie quiere perderse el evento del año en UFC. Por este motivo, La República Deportes te juega los canales oficiales para ver la atractiva cartelera. Las peleas preliminares serán transmitidas por ESPN y las estelares solamente las puedes ver por Disney Plus.

PUEDES VER: Alianza Lima contra las campeonas de Asia y Brasil: el temible grupo que le tocó en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

lr.pe

UFC 322: Cartelera completa

ESTELAR

  • Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev - Título de la UFC del peso wélter.
  • Valentina Shevchenko vs Wheili Zhang - Título de la UFC del peso mosca.
  • Sean Brady vs Michael Morales - Peso wélter.
  • Leon Edwards vs Carlos Prates - Peso wélter.
  • Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis - Peso ligero.

PRELIMINAR

  • Bo Nickal vs Rodolfo Vieira - Peso medio.
  • Roman Kapylov vs Gregory Rodrigues - Peso medio.
  • Erin Blanchfield vs Tracy Cortez - Peso mosca.
  • Malcom Wellmacker vs Coddy Hadon - Peso gallo.

PRIMERAS PRELIMINARES

  • Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert - Peso medio.
  • Pat Sabatini vs Chepe Mariscal - Peso pluma.
  • Angela Hill vs Fatima Kline - Peso paja.
  • Baisangur Susurkaev vs Eric Mcconico - Peso medio.
