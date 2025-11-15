HOYSuscripcion LR Focus

Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Diego Rebagliati elogia a Alex Valera y lo ubica por delante de Luis Ramos en la selección peruana: “Hoy en día no tiene competencia”

"Que Valera se enamore de la selección", fueron las palabras de Rebagliati quien no dudo en destacar el presente del jugador en Universitario y espera que lo mismo pueda hacer en la Bicolor.

Diego Rebagliati habló sobre el rendimiento de Alex Valera. Foto: composición LR/Los Reba/ Alex Valera

Diego Rebagliati elogió el rendimiento actual de Alex Valera y destacó las últimas actuaciones del delantero de Universitario de Deportes, especialmente tras su gol con la selección peruana frente a Rusia. Señaló que espera que 'Valegol' se comprometa más con la Bicolor. Además, comparó a Valera con Luis Ramos, jugador del América de Cali, y afirmó que no tiene competencia dentro de la Blanquirroja, resaltando la diferencia de nivel entre ambos.

Cabe señalar que, el delantero de 29 años atraviesa un gran momento. Durante el tricampeonato de la 'U' anotó goles decisivos que aseguraron el título y ahora, con la selección, empieza a demostrar su potencial. Por ello, el exfutbolista se mostró esperanzado respecto al futuro de Valera.

Diego Rebagliati elogia a Alex Valera

"Yo lo que quiero, y ojalá se dé, es que Valera se enamore de la selección. Que diga: 'esta es mi camiseta, este es mi puesto, nadie me lo saca'. Lo que te dicen Corzo y Pérez Guedes de Valera es alucinante, están enamorados los compañeros de lo que es Valera. Encima, le suma que ha hecho todos los goles importantes con la 'U' y ahora con la selección. Empieza a ser un jugador que todo lo bueno que ya le sumaba, empieza a hacer goles importantes", empezó diciendo Rebagliati.

"En la selección, hoy en día no tiene competencia. ¿Ramos? Para mí no, están muy lejos el uno del otro" , sentenció el exjugador.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El encuentro entre Perú y Chile se jugará el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, cerrando así la gira por Rusia. El partido comenzará a las 12.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Sochi.

