Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Liga Femenina 2025?

En un duelo emocionante, Universitario y Alianza Lima se ven las caras en Matute para definir al campeón de la Liga Femenina 2025 tras empatar sin goles en la ida. 

Alianza Lima y Universitario se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Betssy De los Santos
Alianza Lima y Universitario se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 15 de noviembre por la final del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El choque entre merengues y blanquiazules se disputará en Matute, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y América TV para todo suelo nacional. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Recordemos que ambas escuadras igualaron sin goles en el primer enfrentamiento. Además, existieron algunos hechos extradeportivos en la previa del encuentro, puesto que algunos aficionados de la 'U' llegaron hasta el recinto pese a que no habían garantías para la presencia de hinchada.

lr.pe

Alianza Lima vs Universitario: ficha del partido

PartidoAlianza Lima vs Universitario
¿Cuándo?Sábado 15 de noviembre del 2025
¿A qué hora?3.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Movistar Deportes y América TV
¿Dónde?Estadio Alejandro Villanueva

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima versus Universitario iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal Alianza Lima vs Universitario?

El duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina 2025 será transmitido en directo por América TV y Movistar Deportes. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante las plataformas América TVGO y Movistar Play.

Alianza Lima vs Universitario: últimos resultados

  • Universitario (0) - Alianza Lima (0) | 09-11-25
  • Universitario (1) - Alianza Lima (2) | 14-09-25
  • Universitario (0) - Alianza Lima (2) | 22-06-25
  • Alianza Lima (0) - Universitario (0) | 18-06-25
  • Alianza Lima (0) - Universitario (1) | 11-05-25
