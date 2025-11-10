HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
Deportes

Luis Ramos explica por qué mando a callar tras anotar gol con América de Cali: “Se viene hablando mucho en mi país”

Luego de no ser convocado para representar a la selección peruana en los amistosos fecha FIFA, el delantero se pronunció sobre su presente en América de Cali tras la victoria frente a Unión Magdalena.

Luis Ramos habló sobre su gesto tras anotar gol con América de Cali. Foto: composición LR/difusión
América de Cali consiguió un importante triunfo ante Unión Magdalena por la Primera A de Colombia el domingo 9, con gol del peruano Luis Ramos al minuto 23. El encuentro terminó 3-0 a favor de ‘La Mechita’, aunque lo que más llamó la atención fueron las declaraciones del delantero.

Luego del partido, Ramos explicó el gesto de mandar a callar tras su gol, aclarando que no fue una respuesta a las críticas de la prensa colombiana, sino por un motivo personal. Además, habló sobre su presente en Colombia, luego de no ser convocado por Manuel Barreto para los amistosos contra Rusia y Chile, señalando que la victoria conseguida representa algo positivo para su equipo. "Este partido es un golpe anímico muy bueno, para afrontar un partido contra Medellín, que sabemos que nos jugamos la permanencia entre los ocho clasificados".

lr.pe

¿Por qué Luis Ramos mando a callar tras anotar gol con América de Cali?

Tras la consulta, el delantero respondió que ese gesto fue por lo que se viene diciendo en Perú, ya que, según dio a entender, no considera justas las críticas que ha recibido, especialmente por su rendimiento con la Bicolor. Además, señaló que no es fácil llegar a un equipo colombiano y convertirse en su goleador.

"Se viene hablando mucho en mi país, simplemente decirles a ellos que es fuerte estar aquí, no es tan fácil venir y hacer 13 goles aquí en Colombia y en un club histórico. Vengo haciendo las cosas de la mejor manera, uno siempre se enfoca en hacer las cosas bien y lo demás llegará por sí solo", explicó en un primer momento Ramos.

"Hay muchas cosas que se dicen sobre mi persona y mi carrera, pero creo que lo estoy haciendo de la mejor manera. Ellos saben a qué me refiero, pero me siento feliz por el momento que estoy viviendo; ser el goleador del América de Cali no es cualquier cosa", complementó el delantero.

lr.pe

¿Por qué Luis Ramos no está convocado en la selección peruana?

Cabe mencionar que, en una conferencia reciente, Manuel Barreto explicó los motivos por los cuales Ramos no fue incluido en la convocatoria.

"Con respecto a Luis Ramos, sí es importante porque han salido unos trascendidos que no se ajustan a la realidad. Luis está totalmente comprometido con su selección, con las ganas de venir, de ser partícipe, incluso sabiendo que la logística en su caso es compleja porque llegaría el mismo día del primer partido", fueron las palabras de Manuel Barreto.

