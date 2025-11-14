Aldo Corzo fue uno de los habituales convocados de Ricardo Gareca durante su ciclo al mando de la selección peruana. A pesar de no ser indiscutible, el defensor de Universitario siempre cumplió e incluso logró ser titularidad en el tramo final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018; sin embargo, en el duelo de vuelta del repechaje contra Nueva Zelanda, el 'Tigre' apostó por Luis Advíncula.

En ese sentido, el popular 'Bebito' reconoció que estaba molesto con el entrenador argentino porque tampoco le brindó muchas oportunidades en los amistosos de preparación para la Copa del Mundo.

Aldo Corzo revela que su papá encaró a Gareca

Dicha situación no pasó desapercibida por los familiares del lateral crema: el papá de Aldo Corzo sorprendió al "cuadrar" a Ricardo Gareca cuando se lo encontró en la Copa América de Brasil en 2019.

"Ese día yo estaba molesto con Gareca (partido con Nueva Zelanda), pero no lo hice notar. Eso fue en 2017. Esa vez sí estaba molesto porque nos estábamos jugando cosas importantes, pero estaba recontra caliente. Después vienen los amistosos antes del Mundial y no jugué ninguno de titular. Estaba picón porque yo quería jugar, al menos, un partido para poder competir", reveló en el programa 'DyT'.

"Recuerdo que en el 2019, en la Copa América de Brasil, mis padres lo encuentran a Gareca un día y mi padre le dice '¿Por qué no pones a mi hijo?' Medio que lo cuadró. Ricardo, siempre respetuoso, le respondió que son las circunstancias y así es el fútbol. Mi mamá lo sacó a mi papá. Cuando mi madre me cuenta yo estaba molesto", agregó.

La conversación entre Corzo y Gareca por no hacerlo jugar

Luego de algún tiempo, Corzo rememoró una conversación que sostuvo con el 'Tigre' sobre su suplencia en la selección peruana; en ese diálogo, el técnico hizo referencia al episodio con el padre del defensor.

"Después de la Copa América hablo con Ricardo, en un microciclo. Me cuenta: 'Vino tu padre y me cuadró'. Ricardo me dice que eso es normal porque su padre cuando jugaba Maradona en vez de él también hablaba mal del entrenador. Ese fue el día que yo le pregunté por qué no jugaba (...)", concluyó.