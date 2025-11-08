HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú
Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     
Fútbol Peruano

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

"No quiso más y se vino a Perú", fue el sentir del experimentado lateral de Boca Juniors al recordar el tiempo que compartió con el veloz exdelantero de Alianza Lima y Cantolao.

Junior Ponce se formó en las divisiones menores de Cantolao. Foto: composición LR/La Fe de Cuto/Difusión
Junior Ponce se formó en las divisiones menores de Cantolao. Foto: composición LR/La Fe de Cuto/Difusión

Luis Advíncula es considerado uno de los referentes de la selección peruana. El lateral derecho de Boca Juniors cuenta con una destacada trayectoria en el extranjero y tuvo la oportunidad de coincidir con varios compatriotas en algunos clubes. En una reciente entrevista con el exutbolista Luis Guadalupe, el veloz defensor lamentó el presente que afronta su excompañero Junior Ponce.

Ponce fue considerado una de las grandes promesas del balompié nacional: sus grandes actuaciones en las menores de Cantolao despertaron el interés de los cazatalentos del Barcelona; sin embargo, no logró concretarse su permanencia. Con el pasar de los años consiguió jugar en el extranjero y compartió equipo con 'Bolt' en el fútbol de Portugal.

Junior Ponce

Junior Ponce pasó pruebas en el Barcelona de España. Foto: difusión

PUEDES VER: Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

lr.pe

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce

En diálogo con el programa 'La Fe de Cuto', Luis Advíncula recordó su paso por el Vitória Setúbal en el 2014. En dicho equipo también se encontraban los peruanos Wilder Cartagena y Junior Ponce; sobre este último, el lateral se rindió por el talento que tenía.

"Estuve con 'Wil' (Wilder Cartagena) y con mi compadre ‘Perro Sucio’, Junior Ponce. ¡Qué talento tenía ese muchacho! Era cuatro años menor que yo. No siguió porque no quiso. Lo veo en Instagram y lo que menos veo es que esté jugando fútbol (...). Allá tenía dos extremos. Veía a uno, con mucho talento y cero ganas (Ponce); y al otro, con puras ganas y poco talento. Pero ese negro se mataba trabajando. Mira dónde está ‘Wil’. Es un claro ejemplo de superación. No salía en lista, muchas veces no lo ponían a entrenar, y él igual trabajaba por su cuenta. Todo lo que tiene es gracias a su esfuerzo", rememoró.

El mundialista peruano señaló que el exdelantero de Alianza Lima y Cantolao no tenía problemas para superar a los defensas portugueses; sin embargo, remarcó que la falta de disciplina no le permitió sacar todo su potencial.

Junior Ponce jugó en Alianza Lima antes de ir al extranjero. Foto: RPP

Junior Ponce jugó en Alianza Lima antes de ir al extranjero. Foto: RPP

"El otro, en cambio, era rapidísimo, le pegaba con los dos pies, hacía bicicletas por todos lados, pero no tenía disciplina. Ese ha estado a prueba en equipos picantes como el Real Madrid, en clubes grandes. Tenía mucho talento, pero con el talento no te alcanza. Para mí no es dable que, con la edad que tiene, esté desaparecido", lamentó.

"Hasta hace dos años lo vi en Segunda. Con el talento que tenía… Yo lo he visto entrenar y cómo limpiaba a los portugueses. Pero no quiso más y se vino a Perú", concluyó.

PUEDES VER: Franco Velazco sobre alinearse con la FPF para transmitir partidos de Universitario en 2026: 'Tal vez prescindimos de ese ingreso y se acabó'

lr.pe

¿En qué clubes jugó Junior Ponce?

Junior Ponce, extremo de 31 años, paseó su fútbol por países como Alemania, Brasil y Portugal.

  • Alianza Lima (Perú)
  • Hoffenheim (Alemania)
  • Pelotas (Brasil)
  • Vitória Setúbal (Portugal)
  • San Martín (Perú)
  • UTC (Perú)
  • Academia Cantolao (Perú)
  • Cultural Santa Rosa (Perú)
  • Santos de Nazca (Perú).
