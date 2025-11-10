En una reciente edición de 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se tuvo como invitado a Miguel Trauco, quien habló sobre diversos aspectos de su vida antes y después de ser futbolista. Durante la conversación, el lateral izquierdo recordó a Ricardo Gareca, tras la mención de la 'Foquita', quien le preguntó cómo se había sentido después de la salida del técnico argentino de la selección peruana.

Ante la pregunta, Trauco reveló que sí le afectó la salida del 'Tigre' de la Bicolor, pues lo considera como “su viejo”. Sin embargo, eso no fue todo, ya que también se animó a contar una anécdota que vivió con el entrenador cuando jugaba en Flamengo. El lateral señaló que Gareca lo llamó para decirle que, a pesar de no tener los minutos deseados, iba a ser convocado a la selección siempre y cuando llegara con su peso ideal.

Miguel Truco sobre Ricardo Gareca: “Era mi viejo”

En sus palabras, Trauco señaló que, tras el llamado de Gareca, se puso en forma, ya que tenía algunos kilos de más. Teniendo en cuenta lo estricto que era el DT con ese tema, decidió entrenar tres veces al día para poder jugar en la Blanquirroja.

"Sí, era mi viejo. En ese tiempo estaba en Flamengo y me acuerdo que el segundo o tercer año ya no jugaba mucho, y el profe me llama y me dice: Miguel, no me importa si no juegas en tu club, tú ven aquí con tu peso ideal y vas a jugar conmigo, porque yo siempre he tenido este problema del peso. Me acuerdo que estaba en Flamengo, faltaban tres semanas para venir y le metía triple horario en mi casa, estaba 2 o 3 kilos arriba. Faltando dos semanas, triple horario: entrenaba en el club, al mediodía y en la noche. La cosa es que tenía que llegar a la selección con mi peso, si no, chao", fueron las palabras del actual jugador de Alianza Lima.

¿Cuántos partidos jugo Trauco con Gareca en la selección peruana?

Según datos de Transfermarkt, el actual jugador blanquiazul ha tenido 73 participaciones bajo el mando de Gareca, siendo titular en 65 ocasiones y entrando desde el banquillo en 7.

¿En qué equipos jugo Trauco?