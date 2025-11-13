HOYSuscripcion LR Focus

Mr. Peet revela qué pasa entre Alianza Lima y Hernán Barcos para su renovación: "Sus deseos entran en conflicto"

Mr. Peet dio a conocer detalles sobre las negociaciones entre Barcos y Alianza, señalando que estas se están dilatando debido a las exigencias del jugador, mientras que las conversaciones para la renovación de Paolo Guerrero están más avanzadas.

Mr. Peet dio detalles sobre el posible futuro de Hernán Barcos. Foto: composición LR/ Madrugol/difusión
La historia de Hernán Barcos y Alianza Lima aún no tiene un final. El argentino, quien culmina contrato este mes de diciembre con el club íntimo, todavía no ha definido su futuro, ya que hasta el momento no hay noticias sobre su renovación. Esta situación ha generado incertidumbre en los hinchas, pues tanto el ‘Pirata’ como Paolo Guerrero, por temas de edad y diversos rumores, no podrían continuar juntos en el club.

En este contexto, Mr. Peet, en una reciente edición de 'A Presión', reveló detalles interesantes sobre la renovación de Barcos. En sus declaraciones, señaló que el club desea que ambos jugadores de experiencia se queden y se les ha presentado un proyecto para la próxima temporada; sin embargo, llamó la atención al mencionar que los deseos de Barcos entran en conflicto con los planes de la institución blanquiazul.

lr.pe

¿Qué dijo Mr. Peet sobre la renovación de Hernán Barcos?

"El club quiere que los dos se queden, y eso lo sabe todo el mundo. Ya les ha expuesto el proyecto del próximo año, en el que van a necesitar otro delantero, probablemente dos en el puesto. Entonces, por lógica, tanto Paolo como Barcos dicen: uno de los dos va a ir a la banca y el otro a la tribuna. Paolo dijo: 'Yo estoy, yo firmo'", explicó en un primer momento.

"Hernán es un tipo muy competitivo. Para mí, es ídolo en Alianza, y el tipo quiere seguir jugando. Está perfecto que quiera seguir jugando y trascendiendo, pero sus deseos entran en conflicto con los de Alianza. Por eso hay una dilatación en el tema de Barcos, mientras que parece que Guerrero la tiene más avanzada", sentenció el periodista.

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima deberá enfrentar a UTC por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva. Este domingo 23 en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 y se podrá seguir desde las 3.00 p.m.

