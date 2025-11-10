En una reciente edición del programa 'Después de Todo' se habló sobre los equipos peruanos, ya que Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán una eliminatoria al final de la temporada para determinar cuál accederá directamente a la fase de grupos y cuál tendrá que disputar la fase previa de la Copa Libertadores.

En este contexto, Giancarlo 'Flaco' Granda reveló las posibles consecuencias para Alianza Lima si no logra el cupo de Perú 2, señalando que Néstor Gorosito saldría y se apuntaría a los referentes del equipo. Sin embargo, también mencionó que el panorama en el club rimense sería distinto al de los blanquiazules, ya que, de no conseguir este cupo, no ocurriría mayor problema, pues su planificación está pensada para el próximo año.

¿Cuáles son las posibles consecuencias que tendría Alianza si no consigue el cupo de Perú 2?

"En Cristal van a haber nombres que van a salir, el técnico se va a quedar. Entonces, en Cristal, es el premio y no habrá mucho movimiento. En Alianza, si no consigue el Perú 2, se va el técnico y se apuntarán a los referentes, van a decir quién se queda y quién se va, creo que el golpe sería más fuerte", explicó en un primer momento el 'Flaco', en Después de Todo.

"Creo que en Cristal, a nivel de juego de equipo, es mejor que Alianza. Están ganando muchos partidos por individualidades, porque tienen un 9 que es tremendo, pero les falta un poco más", dijo en otro momento Granda, resaltando la capacidad colectiva del club rimense.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Hasta el momento, la Liga 1 no ha anunciado la programación de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, en la que Alianza Lima se enfrentará a UTC en Matute.