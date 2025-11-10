HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Deportes

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

Además, Granda aseguró que en Sporting Cristal se vive un panorama diferente, ya que no habrá cambios significativos si no logran el cupo para Perú 2, dado que su planificación está diseñada para el próximo año.

'Flaco' Granda también señaló las consecuencias que podría tener Sporting Cristal. Foto: composición LR/ Movistar Deportes
'Flaco' Granda también señaló las consecuencias que podría tener Sporting Cristal. Foto: composición LR/ Movistar Deportes

En una reciente edición del programa 'Después de Todo' se habló sobre los equipos peruanos, ya que Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán una eliminatoria al final de la temporada para determinar cuál accederá directamente a la fase de grupos y cuál tendrá que disputar la fase previa de la Copa Libertadores.

En este contexto, Giancarlo 'Flaco' Granda reveló las posibles consecuencias para Alianza Lima si no logra el cupo de Perú 2, señalando que Néstor Gorosito saldría y se apuntaría a los referentes del equipo. Sin embargo, también mencionó que el panorama en el club rimense sería distinto al de los blanquiazules, ya que, de no conseguir este cupo, no ocurriría mayor problema, pues su planificación está pensada para el próximo año.

PUEDES VER: Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

lr.pe

¿Cuáles son las posibles consecuencias que tendría Alianza si no consigue el cupo de Perú 2?

"En Cristal van a haber nombres que van a salir, el técnico se va a quedar. Entonces, en Cristal, es el premio y no habrá mucho movimiento. En Alianza, si no consigue el Perú 2, se va el técnico y se apuntarán a los referentes, van a decir quién se queda y quién se va, creo que el golpe sería más fuerte", explicó en un primer momento el 'Flaco', en Después de Todo.

"Creo que en Cristal, a nivel de juego de equipo, es mejor que Alianza. Están ganando muchos partidos por individualidades, porque tienen un 9 que es tremendo, pero les falta un poco más", dijo en otro momento Granda, resaltando la capacidad colectiva del club rimense.

PUEDES VER: Luis Ramos explica por qué mando a callar tras anotar gol con América de Cali: “Se viene hablando mucho en mi país”

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Hasta el momento, la Liga 1 no ha anunciado la programación de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, en la que Alianza Lima se enfrentará a UTC en Matute.

Notas relacionadas
Yiddá Eslava contesta a quienes cuestionan su rol protagónico en sus películas: ''Porque me da la gana''

Yiddá Eslava contesta a quienes cuestionan su rol protagónico en sus películas: ''Porque me da la gana''

LEER MÁS
'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

LEER MÁS
'Flaco' Granda revela el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Ahí la cosa puede cambiar"

'Flaco' Granda revela el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Ahí la cosa puede cambiar"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

LEER MÁS
Aleksandr Mostovói, exfutbolista de Rusia, sorprende con su resultado ante Perú previo al partido amistoso : "Le van a meter 3-0"

Aleksandr Mostovói, exfutbolista de Rusia, sorprende con su resultado ante Perú previo al partido amistoso : "Le van a meter 3-0"

LEER MÁS
Luis Ramos explica por qué mando a callar tras anotar gol con América de Cali: “Se viene hablando mucho en mi país”

Luis Ramos explica por qué mando a callar tras anotar gol con América de Cali: “Se viene hablando mucho en mi país”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Deportes

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025