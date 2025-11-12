HOYSuscripcion LR Focus

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

Perú empató 1-1 contra Rusia en un encuentro marcado por el dominio ruso. La Bicolor logró igualar el marcador gracias al gol de Ale Valera desde fuera del área.

Valeri Karpin habló solo la selección peruana. Foto: difusión
Valeri Karpin habló solo la selección peruana. Foto: difusión

Perú logró un importante empate frente a Rusia hoy miércoles 12 de noviembre. Sin embargo, más allá del resultado, la Bicolor no demostró grandes cualidades durante el desarrollo del encuentro, ya que desde un primer momento los rusos dominaron el partido de principio a fin. A pesar de ello, gracias a un disparo de Álex Valera desde fuera del área se logró sacar el empate, y ahora tocará pensar en el partido contra Chile.

En este contexto, Valeri Karpin, DT de Rusia, tuvo un análisis postpartido de lo que fue este encuentro y calificó a Perú como un buen y digno rival. Sin embargo, en sus declaraciones también fue muy crítico con su equipo, aunque reconoció que este empate no lo considera como una derrota.

DT de Rusia y su análisis sobre el partido Perú vs Rusia

"¿Puede considerarse un empate una derrota? Debería considerarse como tal, y los empates ocurren. No fue el resultado del partido. Fue un empate contra un buen y digno oponente", fueron sus primeras palabras en conferencia citado por el medio "Championat.com" de Rusia.

"¿Cuál fue el error del entrenador? ¿Qué empatamos? ¿Cuántas ocasiones tuvimos de gol? Encajamos un gol desde 30 metros. Ni siquiera fue una ocasión clara. La pierna de Safonov cedió. Hubo ocasiones de gol, podría haber sido 2-0 o 3-0. No hay dudas sobre la defensa de los chicos. Eso significa que defendieron bien", complementó.

"¿Acaso la falta de jugadores de práctica no perjudica a Safonov? Si se hubiera realizado una prueba, la plantilla habría sido un 50% diferente. Es posible que Safonov no hubiera jugado", sentenció.

