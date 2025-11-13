HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     
Deportes

Alianza Lima contra las campeonas de Asia y Brasil: el temible grupo que le tocó en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las vigentes bicampeonas cuentan los días para su histórica participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. El equipo de facundo Morando ya conoce a sus duros rivales en la fase de grupos.

Alianza Lima clasificó al Mundial de Clubes tras lograr el subcampeonato del Sudamericano de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley
Alianza Lima clasificó al Mundial de Clubes tras lograr el subcampeonato del Sudamericano de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley

Todo va quedando listo para la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Con todos los equipos definidos, en las últimas horas se pudo conocer el duro grupo que integran las vigentes bicampeonas de la Liga Peruana. Las dirigidas por Facundo Morando tendrán que verse las caras contra las campeonas de Asia y Brasil.

Esta será la primera vez que un equipo de nacionalidad peruana participe en un certamen de dicha magnitud. Por ello, las íntimas sumaron una serie de refuerzos para medirse contra la elite del voleibol.

PUEDES VER: Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo

lr.pe

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

De acuerdo al medio especializado Portal Volei Brasil, las blanquiazules cayeron al grupo A del Mundial de Clubes de Vóley. Uno de los rivales más duros que enfrentarán es el Savino Del Bene Scandicci de Italia, actual subcampeón de Europa.

  • Alianza Lima (Perú)
  • Osasco São Cristóvão (Brasil)
  • Savino Del Bene Scandicci (Italia)
  • VC Zhetysu (Kazjistán).

Por otra parte, el grupo B del torneo quedó conformado de la siguiente manera: Imoco Conegliano (Italia), Dentil Praia Clube (Brasil), Orlando Valkyries (Estados Unidos) y Zamalek SC (Egipto)

¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

La presente edición del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 tendrá como sede la ciudad de São Paulo en Brasil. El Complejo Deportivo Pacaembu será testigo de todos los partidos que se llevarán a cabo entre el 9 y el 14 de diciembre.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo y la compra más cara de su vida: el avión Bombardier Global Express 6500 que es un hotel de lujo con alas

lr.pe

Las expectativas de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima, remarcó que su equipo están intentando encontrar su mejor versión con miras al debut en el Mundial de Clubes. En ese sentido, el estratega argentino indicó que buscarán representar de la mejor manera a Perú.

"No sé si llegaremos al Mundial en la mejor versión porque el campeonato recién ha empezado, pero sin duda queremos llegar para competir y dejar al Perú bien representado", sostuvo en diálogo con Latina

Notas relacionadas
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Aldo Corzo revela que casi se mete a defender a Álex Valera tras polémicas declaraciones de Hernán Barcos: "¿Por qué te metes con él?"

Aldo Corzo revela que casi se mete a defender a Álex Valera tras polémicas declaraciones de Hernán Barcos: "¿Por qué te metes con él?"

LEER MÁS
Alianza Lima denuncia ante la FPF y Liga presencia irregular de hinchas de Universitario en final femenina: "Hemos tomado acciones legales"

Alianza Lima denuncia ante la FPF y Liga presencia irregular de hinchas de Universitario en final femenina: "Hemos tomado acciones legales"

LEER MÁS
Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

LEER MÁS
Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

LEER MÁS
Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo

Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo

LEER MÁS
DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Deportes

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

¿A qué hora juega Perú vs Rusia EN VIVO HOY? Alineaciones y canal para ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Alineaciones Perú contra Rusia HOY: Manuel Barreto y su inédito once para amistoso fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025