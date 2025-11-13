Todo va quedando listo para la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Con todos los equipos definidos, en las últimas horas se pudo conocer el duro grupo que integran las vigentes bicampeonas de la Liga Peruana. Las dirigidas por Facundo Morando tendrán que verse las caras contra las campeonas de Asia y Brasil.

Esta será la primera vez que un equipo de nacionalidad peruana participe en un certamen de dicha magnitud. Por ello, las íntimas sumaron una serie de refuerzos para medirse contra la elite del voleibol.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

De acuerdo al medio especializado Portal Volei Brasil, las blanquiazules cayeron al grupo A del Mundial de Clubes de Vóley. Uno de los rivales más duros que enfrentarán es el Savino Del Bene Scandicci de Italia, actual subcampeón de Europa.

Alianza Lima (Perú)

Osasco São Cristóvão (Brasil)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

VC Zhetysu (Kazjistán).

Por otra parte, el grupo B del torneo quedó conformado de la siguiente manera: Imoco Conegliano (Italia), Dentil Praia Clube (Brasil), Orlando Valkyries (Estados Unidos) y Zamalek SC (Egipto)

¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

La presente edición del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 tendrá como sede la ciudad de São Paulo en Brasil. El Complejo Deportivo Pacaembu será testigo de todos los partidos que se llevarán a cabo entre el 9 y el 14 de diciembre.

Las expectativas de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima, remarcó que su equipo están intentando encontrar su mejor versión con miras al debut en el Mundial de Clubes. En ese sentido, el estratega argentino indicó que buscarán representar de la mejor manera a Perú.

"No sé si llegaremos al Mundial en la mejor versión porque el campeonato recién ha empezado, pero sin duda queremos llegar para competir y dejar al Perú bien representado", sostuvo en diálogo con Latina