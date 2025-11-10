HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     
Deportes

Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

El DT se pronunció tras el descenso de Alianza Universidad a la Liga 2, expresando su malestar por la falta de compromiso y los problemas de indisciplina en el equipo.

Roberto Mosquera habló sin filtro sobre los jugadores de Alianza Universidad. Foto: Lr/Diario Huánuco
Roberto Mosquera habló sin filtro sobre los jugadores de Alianza Universidad. Foto: Lr/Diario Huánuco

Roberto Mosquera rompió su silencio y habló sobre el descenso de Alianza Universidad a la Liga 2. El experimentado entrenador no pudo ocultar su incomodidad por la mala temporada y el poco compromiso que divisó en algunos jugadores de la plantilla. Lamentablemente, los malos resultados y la indisciplina mermaron en un equipo que pintaba para más. La exclusión de Alexi Gómez, Jesús Barco y Carlos Ascues no fue casualidad.

Con el descenso ya asegurado, Mosquera indicó que ha recibido interés de varios equipos de la Liga 1 para asumir la dirección técnica en 2026. Sin embargo, aseguró que, una vez concluida oficialmente la temporada, se reunirá nuevamente con los directivos de Alianza Universidad para discutir su futuro.

PUEDES VER: Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

lr.pe

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre los jugadores indisciplinados de Alianza Universidad?

El exentrenador de Sporting Cristal rompió su silencio luego de perder la categoría a la Liga 2. "¿Cuántos partidos hemos jugado con nueve? Ustedes saben de quién hablo. Había un primer tiempo brillante y después no habían piernas, y decíamos: ‘¿Qué pasa?’. Al final, reventó la bomba. Me pude hacer el distraído y, de repente, no estaría en esta situación incómoda, pero yo estoy para proteger al que trabaja, al que es ético y ama el fútbol. Este deporte termina a los 35 o 38 máximo y después puedes reventarte si quieres", reveló Mosquera en Radio Exitosa.

"Acá hay normas de convivencia. Todos aceptaron y firmaron un documento. Cuando alguien comete una falta y se lo va a apartar del equipo, vienen los compañeros a defenderlo... Les dije: ‘Si son íntimos con él, váyanse con él, demuéstrenme su amistad’. Ahí sí se quedan calladitos. Si están viniendo a hablar por alguien que viene todos los días alcoholizado y lo quieren proteger, entonces que no vengan a decirme nada, porque se han comprometido a algo”, sentenció Roberto Mosquera en Exitosa Deportes.

PUEDES VER: Giancarlo Granda y su firme postura sobre el polémico partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos: "Todo muy raro"

lr.pe

El comunicado de prensa de Alianza Universidad tras escándalo por indisciplinas

"El Club Social, Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco informa a la opinión pública y a sus seguidores que, ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente", se lee en el inicio del escrito.

"Alianza Universidad reafirma su compromiso con la disciplina, el respeto y la responsabilidad, valores fundamentales para quienes representan a nuestro club y a la ciudad de Huánuco. Ninguna conducta que atente contra estos principios será tolerada", concluyeron.

Notas relacionadas
Roberto Mosquera desafiante con la Liga 1 tras quedar al borde del descenso con Alianza Universidad: "Abuso, nadie dice nada"

Roberto Mosquera desafiante con la Liga 1 tras quedar al borde del descenso con Alianza Universidad: "Abuso, nadie dice nada"

LEER MÁS
Alianza Universidad de Roberto Mosquera despide 3 jugadores en plena lucha por el descenso: "Esas conductas no serán toleradas"

Alianza Universidad de Roberto Mosquera despide 3 jugadores en plena lucha por el descenso: "Esas conductas no serán toleradas"

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Aldo Corzo revela que casi se mete a defender a Álex Valera tras polémicas declaraciones de Hernán Barcos: "¿Por qué te metes con él?"

Aldo Corzo revela que casi se mete a defender a Álex Valera tras polémicas declaraciones de Hernán Barcos: "¿Por qué te metes con él?"

LEER MÁS
Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

LEER MÁS
DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Condenan a exjuez Hugo Velásquez a 9 años y 2 meses de cárcel por el caso Cuellos Blancos

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Deportes

Boca Juniors celebra a lo grande y Luis Advíncula se roba el show tras victoria ante River Plate en el Superclásico argentino

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Aldo Corzo revela que casi se mete a defender a Álex Valera tras polémicas declaraciones de Hernán Barcos: "¿Por qué te metes con él?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Condenan a exjuez Hugo Velásquez a 9 años y 2 meses de cárcel por el caso Cuellos Blancos

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025