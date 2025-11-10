Roberto Mosquera rompió su silencio y habló sobre el descenso de Alianza Universidad a la Liga 2. El experimentado entrenador no pudo ocultar su incomodidad por la mala temporada y el poco compromiso que divisó en algunos jugadores de la plantilla. Lamentablemente, los malos resultados y la indisciplina mermaron en un equipo que pintaba para más. La exclusión de Alexi Gómez, Jesús Barco y Carlos Ascues no fue casualidad.

Con el descenso ya asegurado, Mosquera indicó que ha recibido interés de varios equipos de la Liga 1 para asumir la dirección técnica en 2026. Sin embargo, aseguró que, una vez concluida oficialmente la temporada, se reunirá nuevamente con los directivos de Alianza Universidad para discutir su futuro.

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre los jugadores indisciplinados de Alianza Universidad?

El exentrenador de Sporting Cristal rompió su silencio luego de perder la categoría a la Liga 2. "¿Cuántos partidos hemos jugado con nueve? Ustedes saben de quién hablo. Había un primer tiempo brillante y después no habían piernas, y decíamos: ‘¿Qué pasa?’. Al final, reventó la bomba. Me pude hacer el distraído y, de repente, no estaría en esta situación incómoda, pero yo estoy para proteger al que trabaja, al que es ético y ama el fútbol. Este deporte termina a los 35 o 38 máximo y después puedes reventarte si quieres", reveló Mosquera en Radio Exitosa.

"Acá hay normas de convivencia. Todos aceptaron y firmaron un documento. Cuando alguien comete una falta y se lo va a apartar del equipo, vienen los compañeros a defenderlo... Les dije: ‘Si son íntimos con él, váyanse con él, demuéstrenme su amistad’. Ahí sí se quedan calladitos. Si están viniendo a hablar por alguien que viene todos los días alcoholizado y lo quieren proteger, entonces que no vengan a decirme nada, porque se han comprometido a algo”, sentenció Roberto Mosquera en Exitosa Deportes.

El comunicado de prensa de Alianza Universidad tras escándalo por indisciplinas

"El Club Social, Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco informa a la opinión pública y a sus seguidores que, ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente", se lee en el inicio del escrito.

"Alianza Universidad reafirma su compromiso con la disciplina, el respeto y la responsabilidad, valores fundamentales para quienes representan a nuestro club y a la ciudad de Huánuco. Ninguna conducta que atente contra estos principios será tolerada", concluyeron.

