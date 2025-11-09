HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     
Deportes

Hinchas de Flamengo lanzan comentarios irónicos a Neymar tras derrota del Santos en zona de descenso: "Volviste para jugar en la B"

El Santos FC, sufrió una dolorosa derrota ante Flamengo, marcando un 3-2 que lo mantiene en zona de descenso en el Brasileirão.

Neymar salió de cambio al minuto 85. Foto: composición LR/ Premiere AO
Neymar salió de cambio al minuto 85. Foto: composición LR/ Premiere AO

El Santos FC de Neymar Jr. sufrió una fuerte derrota ante el Flamengo por 3-2, un encuentro marcado por la presión, ya que los Alvinegros se encuentran en zona de descenso en la tabla de posiciones del Brasileirão, por lo que necesitan rescatar todos los puntos posibles para evitarlo.

No obstante, lo que llamó la atención fueron los cánticos irónicos de los hinchas del Flamengo, quienes, al ver que 'Ney' salía de cambio, comenzaron a lanzar comentarios señalando que había vuelto solo para jugar en la segunda división.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

lr.pe

Hinchas de Flamengo lanzan comentario a Neymar

El exjugador del Barcelona y PSG salió de cambio al minuto 85, cuando el partido se encontraba 3-0. Fue entonces cuando los hinchas del "Fla" lanzaron comentarios como: "Neymar, andate a la mie..., volviste para jugar en serie B", y durante todo el desarrollo del encuentro no dejaron de insultar al brasileño.

Tras la salida de Neymar, el equipo logró ponerse 3-2; sin embargo, no consiguieron empatar el partido para sumar al menos un punto.

PUEDES VER: Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

lr.pe

Santos FC en zona de descenso

Cuando Neymar volvió, la esperanza era ver nuevamente al gran Santos como en sus viejas glorias. No obstante, la realidad fue diferente, ya que desde su más reciente y único descenso en 2023 se esperaba que el equipo mostrara una mejor faceta. En la temporada actual, el Santos se encuentra en el puesto 17 y, hasta el momento, no ha conseguido la victoria: de sus últimos cinco partidos, ha perdido tres y empatado dos.

Notas relacionadas
Edison Flores bromeó sobre la posible transferencia de Álex Valera al fútbol brasileño: ''Al Santos de Ica''

Edison Flores bromeó sobre la posible transferencia de Álex Valera al fútbol brasileño: ''Al Santos de Ica''

LEER MÁS
Revelan que Alex Valera habría sido ofrecido a gigante brasileño tras destacar en Universitario: "Llegó a la mesa"

Revelan que Alex Valera habría sido ofrecido a gigante brasileño tras destacar en Universitario: "Llegó a la mesa"

LEER MÁS
Neymar comparte emotivo mensaje que le envió su hijo tras sufrir la peor goleada de su carrera: "Siempre estaré a tu lado"

Neymar comparte emotivo mensaje que le envió su hijo tras sufrir la peor goleada de su carrera: "Siempre estaré a tu lado"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

LEER MÁS
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
César Vallejo pone en riesgo su regreso a la Liga 1: perdió 1-0 en Trujillo ante CD Moquegua por la ida del playoff de ascenso

César Vallejo pone en riesgo su regreso a la Liga 1: perdió 1-0 en Trujillo ante CD Moquegua por la ida del playoff de ascenso

LEER MÁS
Boca Juniors venció a River Plate en el superclásico argentino y clasificó a la Copa Libertadores

Boca Juniors venció a River Plate en el superclásico argentino y clasificó a la Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Crhiss Vanger, el tiktoker acusado de estafar a más de 160 personas y generar S/1.500.000 con falsas inversiones

CGTP pide al Gobierno de José Jerí elevar el sueldo mínimo: los detalles tras la reunión con el Ministerio de Trabajo

Casa Andina prepara tres nuevos hoteles en 2026: ¿Chancay a la vista?

Deportes

Natalia Málaga regresa con fuerza a la Liga Peruana de Vóley tras tres años y debuta con triunfo en Deportivo Géminis: ''Me siento con muchas ganas de competir''

Manchester City derrotó 3-0 al Liverpool en el partido número 1.000 del Pep Guardiola como técnico profesional

Jean Ferrari aclara cómo va la elección del nuevo técnico de la selección peruana: "No es un tema sencillo como algunos seguro creen"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno dispone uso obligatorio de chaleco con placa en zonas de emergencia

JEE Pacasmayo ordena al Congreso revelar nombre de funcionario que usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

De las pistas al Congreso: dirigentes de transporte alistan candidaturas en partidos políticos para las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025