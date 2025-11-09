El Santos FC de Neymar Jr. sufrió una fuerte derrota ante el Flamengo por 3-2, un encuentro marcado por la presión, ya que los Alvinegros se encuentran en zona de descenso en la tabla de posiciones del Brasileirão, por lo que necesitan rescatar todos los puntos posibles para evitarlo.

No obstante, lo que llamó la atención fueron los cánticos irónicos de los hinchas del Flamengo, quienes, al ver que 'Ney' salía de cambio, comenzaron a lanzar comentarios señalando que había vuelto solo para jugar en la segunda división.

Hinchas de Flamengo lanzan comentario a Neymar

El exjugador del Barcelona y PSG salió de cambio al minuto 85, cuando el partido se encontraba 3-0. Fue entonces cuando los hinchas del "Fla" lanzaron comentarios como: "Neymar, andate a la mie..., volviste para jugar en serie B", y durante todo el desarrollo del encuentro no dejaron de insultar al brasileño.

Tras la salida de Neymar, el equipo logró ponerse 3-2; sin embargo, no consiguieron empatar el partido para sumar al menos un punto.

Santos FC en zona de descenso

Cuando Neymar volvió, la esperanza era ver nuevamente al gran Santos como en sus viejas glorias. No obstante, la realidad fue diferente, ya que desde su más reciente y único descenso en 2023 se esperaba que el equipo mostrara una mejor faceta. En la temporada actual, el Santos se encuentra en el puesto 17 y, hasta el momento, no ha conseguido la victoria: de sus últimos cinco partidos, ha perdido tres y empatado dos.