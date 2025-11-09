Alianza Lima empató 0-0 con Universitario este domingo 9 de noviembre por la primera final del Clausura de la Liga Femenina 2025. Poco antes del inicio programado, el encuentro estuvo en riesgo de no disputarse debido a la presencia irregular de hinchas de la 'U', quienes, a pesar de que el partido se iba a jugar sin público por falta de garantías, asistieron e ingresaron sin problemas al recinto ubicado en Lurín. Horas después del cotejo, el cuadro blanquiazul emitió un pronunciamiento rechazando lo ocurrido.

En la primera parte del comunicado, Alianza Lima mostró "su absoluto rechazo a las graves irregularidades ocurridas" y precisaron que solo estaba permitido el ingreso de 30 integrantes, debidamente acreditados, por cada cada equipo. Sin embargo, señalaron que Universitario y el delegado del partido permitieron que "más de 200 hinchas y barristas" ingresaran y se ubicaran alrededor del campo sin control ni medidas de seguridad.

Alianza Lima rechazó presencia irregular de hinchas de Universitario en final de Liga Femenina

La escuadra victoriana informó, además, que al notar de la asistencia de aficionados solicitaron la suspensión de esta primera final, pedido que no tuvo éxito, pues el delegado permitió que el partido se desarrollara, pese a la "evidente vulneración del reglamento y exponiendo a nuestra delegación a un entorno hostil e inseguro".

"Este tipo de acciones son reiterativas y lo sucedido hoy no es un caso aislado en estas instalaciones. En 2024, se registraron las mismas negligencias en Campo Mar durante un partido de la categoría de Reserva entre ambos clubes, sin que existiera sanción alguna. La falta de control y la permisividad dañan la integridad de este torneo y ponen en riesgo a futbolistas, comando técnico y colaboradores del club", se lee.

Finalmente, anunciaron que han iniciado acciones ante los órganos correspondientes buscando sanciones y el cumplimiento de las reglas del torneo.

"Desde el Club Alianza Lima, estamos tomando todas las acciones legales correspondientes ante los órganos de justicia de la FPF y también ante las autoridades competentes en la vía ordinaria, a fin de que estos hechos no queden impunes y se garantice el cumplimiento estricto de las normas. El respeto por el reglamento de la competición y las leyes nacionales no son negociables para nuestra institución", finalizaron.

Comunicado de Alianza Lima tras la final ante Universitario. Foto: Alianza Lima Femenino

¿Cuándo se jugará la final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario femenino?

La segunda final está programada para disputarse este sábado 15 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. (hora local) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).