Deportes

Jean Ferrari aclara cómo va la elección del nuevo técnico de la selección peruana: "No es un tema sencillo como algunos seguro creen"

Previo a los amistosos de noviembre, el director general de fútbol de la FPF se pronunció sobre cómo va el proceso para elegir al nuevo DT de Perú.

Jean Ferrari llegó a la FPF tras el fin del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas
Jean Ferrari llegó a la FPF tras el fin del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas

Jean Ferrari tendrá uno de los retos más importantes desde su llegada a la Federación Peruana de Fútbol: escoger al nuevo entrenador de la selección peruana que lidere el siguiente proceso para las Eiminatorias al Mundial 2030 y consolide la nueva camada de futbolistas jóvenes de cara al futuro. Previo al viaje a Rusia para el amistoso doble de la Bicolor, el director general de fútbol de la FPF aclaró cómo va este tema.

En un primer momento, remarcó que la labor para definir al técnico es complicada y que es consciente de los tiempos que tiene que manejar para tomar una decisión.

PUEDES VER: Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

Jean Ferrari habló sobre la elección del nuevo técnico de Perú

"Es una tarea difícil. Estamos en esa ruta. Estoy manejando mucho los tiempos. Entiendo perfectamente el tema de los tiempos, de las posibilidades y oportunidades. Las conversaciones las he tenido en su momento", declaró para los medios desde los exteriores del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Luego, el exadministrador de Universitario contó que actualmente ha paralizado un poco esta tarea, pues se encuentra a la espera que los torneos lleguen a su fin.

"Hoy he bajado un poco las revoluciones esperando que terminen los torneos porque también los entrenadores están finalizando los campeonatos tanto a nivel internacional como local No es un tema sencillo como algunos seguro creen. Estoy tomándome un tiempo prudente para tener la elección más adecuada y acorde con lo que necesitamos en la selección", sentenció.

PUEDES VER: Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: 'Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro'

Manuel Barreto, DT interino de Perú, solo estará hasta fines del 2025

Tras la salida de Óscar Ibáñez, luego del final de las Eliminatorias 2026, la FPF decidió que Manuel Barreto sea el encargado de tomar las riendas de la Blanquirroja de manera interina hasta finales de este año. En total, dirigirá 3 amistosos: 2 partidos ante Chile (ya se jugó uno) y uno ante Rusia.

