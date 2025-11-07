HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Miguel Trauco sorprendió al elegir a Alianza Lima sobre Universitario, pese a ser hincha: "Si me renuevan, mil veces"

El lateral peruano protagonizó una divertida entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guisasola. En una parte de la entrevista, tuvo una peculiar respuesta al ser consultado sobre si prefiere a Universitario o a Alianza Lima.

Miguel Trauco tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2026. Foto: composición LR
Miguel Trauco tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2026. Foto: composición LR

Miguel Trauco es el último invitado en 'Enfocados', programada conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guisasola. En un adelantado sobre esta amena charla con el actual futbolista de Alianza Lima, el popular 'Cucurucho' le pregunta por qué club se decantaría, si el conjunto íntimo o Universitario. El lateral nacional dejó una peculiar respuesta, la cual generó risas en el set.

Como se sabe, a comienzos de este año, el defensor peruano firmó un vínculo con el conjunto blanquiazul por dos años. Su incorporación al club de La Victoria generó gran repercusión, principalmente por su relación con la 'U', institución de la que es hincha y en la que militó durante el año 2016.

PUEDES VER: Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: 'Pidió no estar'

lr.pe

Miguel Trauco escoge entre Alianza Lima y Universitario

Tras la pregunta, el futbolista aseguró que si le extienden el contrato, elige a los íntimos. "Si me renuevan, Alianza Lima mil veces", contestó, generando una reacción jovial de Farfán y Guisasola.

En ese momento, la popular 'Foca' expresó el inicio de una frase representativa de los blanquiazules: "Arriba Alianza Lima", locución que fue complementada por Guisasola con un "Toda la vida". Tras escuchar ello, Trauco añadió un: "Corazón...".

PUEDES VER: Eddie Fleischman cuestionó que Hernán Barcos le pida la cinta de capitán a Carlos Zambrano en pleno partido y deslizó motivo: 'No es normal'

lr.pe

Miguel Trauco desea retirarse en Alianza Lima

En una entrevista reciente para ‘El VAR de Olcese', el lateral izquierdo afirmó que a pesar de que le queda un año de contrato le ha pedido a Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, prolongar el contrato, pues se siente tranquilo en la institución victoriana.

"Me queda un año más de contrato, ya le he dicho a 'Franquito' Navarro que me renueve por 5 años. Yo quiero retirarme ahí nomás. De verdad estoy muy cómodo si me llega la oferta para renovar, no hay problema", sostuvo.

Notas relacionadas
Eddie Fleischman cuestionó que Hernán Barcos le pida la cinta de capitán a Carlos Zambrano en pleno partido y deslizó motivo: "No es normal"

Eddie Fleischman cuestionó que Hernán Barcos le pida la cinta de capitán a Carlos Zambrano en pleno partido y deslizó motivo: "No es normal"

LEER MÁS
Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 en la fecha 18

Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 en la fecha 18

LEER MÁS
Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eddie Fleischman cuestionó que Hernán Barcos le pida la cinta de capitán a Carlos Zambrano en pleno partido y deslizó motivo: "No es normal"

Eddie Fleischman cuestionó que Hernán Barcos le pida la cinta de capitán a Carlos Zambrano en pleno partido y deslizó motivo: "No es normal"

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora del partido y premiación al campeón de la Liga 1 2025

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora del partido y premiación al campeón de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
Cusco FC vs Sport Boys: hora y canal del partido por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

Cusco FC vs Sport Boys: hora y canal del partido por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025