Miguel Trauco sorprendió al elegir a Alianza Lima sobre Universitario, pese a ser hincha: "Si me renuevan, mil veces"
El lateral peruano protagonizó una divertida entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guisasola. En una parte de la entrevista, tuvo una peculiar respuesta al ser consultado sobre si prefiere a Universitario o a Alianza Lima.
Miguel Trauco es el último invitado en 'Enfocados', programada conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guisasola. En un adelantado sobre esta amena charla con el actual futbolista de Alianza Lima, el popular 'Cucurucho' le pregunta por qué club se decantaría, si el conjunto íntimo o Universitario. El lateral nacional dejó una peculiar respuesta, la cual generó risas en el set.
Como se sabe, a comienzos de este año, el defensor peruano firmó un vínculo con el conjunto blanquiazul por dos años. Su incorporación al club de La Victoria generó gran repercusión, principalmente por su relación con la 'U', institución de la que es hincha y en la que militó durante el año 2016.
Miguel Trauco escoge entre Alianza Lima y Universitario
Tras la pregunta, el futbolista aseguró que si le extienden el contrato, elige a los íntimos. "Si me renuevan, Alianza Lima mil veces", contestó, generando una reacción jovial de Farfán y Guisasola.
En ese momento, la popular 'Foca' expresó el inicio de una frase representativa de los blanquiazules: "Arriba Alianza Lima", locución que fue complementada por Guisasola con un "Toda la vida". Tras escuchar ello, Trauco añadió un: "Corazón...".
Miguel Trauco desea retirarse en Alianza Lima
En una entrevista reciente para ‘El VAR de Olcese', el lateral izquierdo afirmó que a pesar de que le queda un año de contrato le ha pedido a Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, prolongar el contrato, pues se siente tranquilo en la institución victoriana.
"Me queda un año más de contrato, ya le he dicho a 'Franquito' Navarro que me renueve por 5 años. Yo quiero retirarme ahí nomás. De verdad estoy muy cómodo si me llega la oferta para renovar, no hay problema", sostuvo.