Universitario vs Alianza Lima por la final de la Liga Femenina: horarios y canales para ver el Clásico

Llegó la hora de la verdad. Universitario se enfrentará a Alianza Lima, este domingo a las 3:00 pm, por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. El canal que pasará el partido será América Televisión y también podrás verlo mediante el aplicativo de América TVGO. El conjunto de La Victoria parte ligeramente como favorito, pero al frente estará la 'garra' crema.

Las blanquiazules lograron una contundente victoria sobre Carlos A. Mannucci en las semifinales, mientras que las cremas también se impusieron con claridad ante Sporting Cristal. Si Alianza Lima se alza con el título del Torneo Clausura, se coronará como campeona de la Liga Femenina del fútbol peruano en este año.

¿A qué hora juega Alianza Lima Universitario por la final de la Liga Femenina 2025?

Nadie quiere perderse la final del fútbol femenino peruano. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para que puedas ver este entretenido partidazo.

Perú 3:00 p.m.

3:00 p.m. En Colombia: 3:00 p.m.

En Ecuador: 3:00 p.m.

En Bolivia: 4:00 p.m

En Venezuela: 4:00 p.m.

En Chile: 5:00 p.m.

En Paraguay: 5:00 p.m.

En Argentina: 5:00 p.m

En Uruguay: 5:00 p.m.

En Brasil: 5:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina?

El esperado partido entre Universitario vs. Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de América Televisión. Además, todas las incidencias la podrás obtener en La República Deportes.

Posibles alineaciones del partido Alianza Lima ante Universitario por la final de la Liga 1

Universitario (F): Bórquez, Espino, Herrera, Castañeda, Flores, Pino, Usme, Cisneros, Novoa, Aguilar, Canales.

Alianza Lima (F): Sánchez, Romero, Flores, Lúcar, Padilla, Marques, Reyes, Molina, Silva, Tacilla, Afonso.

Historial entre Universitario vs. Alianza Lima femenino: últimos resultados