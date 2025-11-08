HOYSuscripcion LR Focus

ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026
Deportes

Universitario vs Alianza Lima por la final de la Liga Femenina: horarios y canales para ver el Clásico

Alianza Lima llega como favorito tras vencer a Carlos A. Mannucci en semifinales, mientras que Universitario también avanzó cómodamente frente a Sporting Cristal.

Universitario se enfrenta a Alianza Lima por la primera final de Torneo Femenino. Foto: Lr/Bestsabeth
Universitario se enfrenta a Alianza Lima por la primera final de Torneo Femenino. Foto: Lr/Bestsabeth

Llegó la hora de la verdad. Universitario se enfrentará a Alianza Lima, este domingo a las 3:00 pm, por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. El canal que pasará el partido será América Televisión y también podrás verlo mediante el aplicativo de América TVGO. El conjunto de La Victoria parte ligeramente como favorito, pero al frente estará la 'garra' crema.

Las blanquiazules lograron una contundente victoria sobre Carlos A. Mannucci en las semifinales, mientras que las cremas también se impusieron con claridad ante Sporting Cristal. Si Alianza Lima se alza con el título del Torneo Clausura, se coronará como campeona de la Liga Femenina del fútbol peruano en este año.

PUEDES VER: ¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima Universitario por la final de la Liga Femenina 2025?

Nadie quiere perderse la final del fútbol femenino peruano. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para que puedas ver este entretenido partidazo.

  • Perú 3:00 p.m.
  • En Colombia: 3:00 p.m.
  • En Ecuador: 3:00 p.m.
  • En Bolivia: 4:00 p.m
  • En Venezuela: 4:00 p.m.
  • En Chile: 5:00 p.m.
  • En Paraguay: 5:00 p.m.
  • En Argentina: 5:00 p.m
  • En Uruguay: 5:00 p.m.
  • En Brasil: 5:00 p.m.

PUEDES VER: Real Madrid contra Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports: horarios y canales para ver el partido

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina?

El esperado partido entre Universitario vs. Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de América Televisión. Además, todas las incidencias la podrás obtener en La República Deportes.

PUEDES VER: Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

lr.pe

Posibles alineaciones del partido Alianza Lima ante Universitario por la final de la Liga 1

Universitario (F): Bórquez, Espino, Herrera, Castañeda, Flores, Pino, Usme, Cisneros, Novoa, Aguilar, Canales.

Alianza Lima (F): Sánchez, Romero, Flores, Lúcar, Padilla, Marques, Reyes, Molina, Silva, Tacilla, Afonso.

PUEDES VER: Franco Velazco revela el próximo objetivo de Universitario: "Queremos el tetracampeonato y llegar a cuartos en Copa Libertadores"

lr.pe

Historial entre Universitario vs. Alianza Lima femenino: últimos resultados

  • 2025: Universitario 1-2 Alianza Lima
  • 2025: Universitario 0-2 Alianza Lima
  • 2025: Alianza Lima 0-0 Universitario
  • 2025: Alianza Lima 0-1 Universitario
  • 2024: Alianza Lima 3-1 Universitario
