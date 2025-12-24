HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Deportes

Gustavo Dulanto emocionado por su nuevo desafío en Sport Boys tras dejar Universitario: "Siempre tuve el deseo de vestirme de rosado"

El defensa de 29 años siempre soñó con vestir los colores del club rosado. Destaca su agradecimiento a la directiva y los hinchas, esperando llevar al equipo a un torneo internacional.

Dulanto jugará en Sport Boys la próxima temporada. Foto: Lr/Sport Boys
Dulanto jugará en Sport Boys la próxima temporada. Foto: Lr/Sport Boys

Gustavo Dulanto no tuvo los minutos deseados en Universitario y dejó al tricampeón de la Liga 1 para firmar por el popular Sport Boys del Callao. El defensor de 29 años quiere recuperar su mejor versión y plasmar su experiencia internacional como lo hizo en la Champions League ante el Real Madrid. La 'U' tenía copada la zaga central y Dulanto las veces que intervino no convenció, pero en Sport Boys podría cambiar su destino.

El zaguero guarda un cariño especial al Callao luego de jugar en diversos equipos de la Liga 1 como Universitario, UTC, Deportivo Garcilaso e incluso este año defendió la camiseta de ADT. No obstante, admitió que siempre quiso defender los colores rosados.

PUEDES VER: Caín Fara y su emotivo mensaje al ser presentado como el flamante fichaje de Universitario: "Soy consciente de lo gigante que es"

lr.pe

¿Qué dijo Gustavo Dulanto tras ser presentado por Sport Boys?

El defensa no pudo ocultar su emoción. "Feliz de llegar a un club con mucha historia y tradición. Siempre tuve el deseo de poder vestirme de rosado, ya que siempre fui al Callao y veía a la gente amar y defender a su querido Boys”, comentó el defensor en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, Dulanto destacó la confianza de la dirigencia y el respaldo de la hinchada chalaca. “Agradecer a los directivos de Sport Boys por confiar en mi persona y también a los hinchas del Boys por los mensajes de buena vibra que me están enviando. Espero y ansío que este 2026 nos vaya muy bien para poder meter al Boys en un torneo internacional porque la gente lo merece. ¡Chimpun Callao!”, posteó en redes sociales.

PUEDES VER: Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: "Mucho talento"

lr.pe

¿Cómo le fue a Gustavo Dulanto este 2025?

En este 2025, Gustavo Dulanto jugó solo 7 partidos: 6 en el Torneo Apertura y uno por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El futbolista de 30 años solo registró una asistencia y fue en el torneo local. Pese a llegar como uno de los refuerzos más destacados tras su paso por Europa, ‘Pocho’ no pudo lograr continuidad con Fabián Bustos ni con Jorge Fossati.

PUEDES VER: PSG sorprende con insólita propuesta a Luis Enrique: el campeón de la Champions League planea ofrecerle el primer contrato vitalicio

lr.pe

Sport Boys va por figura de Sporting Cristal

Sport Boys también manifestó su interés en fichar a Fernando Pacheco, ya que recientemente dejó Sporting Cristal y se encuentra como agente libre. La institución busca reforzar el ataque y romper por las bandas, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del joven extremo peruano.

Notas relacionadas
Sport Boys estaría a un paso de fichar a campeón con Universitario que jugó la Champions League: "A nada de ser nuevo jugador"

Sport Boys estaría a un paso de fichar a campeón con Universitario que jugó la Champions League: "A nada de ser nuevo jugador"

LEER MÁS
Gustavo Dulanto se sincera y confiesa por qué decidió dejar Universitario para ir a ADT de Tarma: "No fue difícil"

Gustavo Dulanto se sincera y confiesa por qué decidió dejar Universitario para ir a ADT de Tarma: "No fue difícil"

LEER MÁS
Gustavo Dulanto hizo dura autocrítica tras derrota de Universitario y perder el invicto ante Cusco FC: "No conseguimos dar 3 pases"

Gustavo Dulanto hizo dura autocrítica tras derrota de Universitario y perder el invicto ante Cusco FC: "No conseguimos dar 3 pases"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: "Mucho talento"

Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: "Mucho talento"

LEER MÁS
Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

LEER MÁS
Cenaida Uribe arremete contra el árbitro tras la polémica de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No aplicó el reglamento"

Cenaida Uribe arremete contra el árbitro tras la polémica de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No aplicó el reglamento"

LEER MÁS
Prensa ecuatoriana revela cuál es el "gran pecado" de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "Eso a veces cae mal"

Prensa ecuatoriana revela cuál es el "gran pecado" de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "Eso a veces cae mal"

LEER MÁS
Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

LEER MÁS
Federico Girotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

Federico Girotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Deportes

Federico Guirotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

Caín Fara y su emotivo mensaje al ser presentado como el flamante fichaje de Universitario: "Soy consciente de lo gigante que es"

Luis Ramos y su promesa al ser anunciado como el flamante fichaje de Alianza Lima: "Estoy aquí para darles el título 2026"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025