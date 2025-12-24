Gustavo Dulanto no tuvo los minutos deseados en Universitario y dejó al tricampeón de la Liga 1 para firmar por el popular Sport Boys del Callao. El defensor de 29 años quiere recuperar su mejor versión y plasmar su experiencia internacional como lo hizo en la Champions League ante el Real Madrid. La 'U' tenía copada la zaga central y Dulanto las veces que intervino no convenció, pero en Sport Boys podría cambiar su destino.

El zaguero guarda un cariño especial al Callao luego de jugar en diversos equipos de la Liga 1 como Universitario, UTC, Deportivo Garcilaso e incluso este año defendió la camiseta de ADT. No obstante, admitió que siempre quiso defender los colores rosados.

¿Qué dijo Gustavo Dulanto tras ser presentado por Sport Boys?

El defensa no pudo ocultar su emoción. "Feliz de llegar a un club con mucha historia y tradición. Siempre tuve el deseo de poder vestirme de rosado, ya que siempre fui al Callao y veía a la gente amar y defender a su querido Boys”, comentó el defensor en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, Dulanto destacó la confianza de la dirigencia y el respaldo de la hinchada chalaca. “Agradecer a los directivos de Sport Boys por confiar en mi persona y también a los hinchas del Boys por los mensajes de buena vibra que me están enviando. Espero y ansío que este 2026 nos vaya muy bien para poder meter al Boys en un torneo internacional porque la gente lo merece. ¡Chimpun Callao!”, posteó en redes sociales.

¿Cómo le fue a Gustavo Dulanto este 2025?

En este 2025, Gustavo Dulanto jugó solo 7 partidos: 6 en el Torneo Apertura y uno por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El futbolista de 30 años solo registró una asistencia y fue en el torneo local. Pese a llegar como uno de los refuerzos más destacados tras su paso por Europa, ‘Pocho’ no pudo lograr continuidad con Fabián Bustos ni con Jorge Fossati.

Sport Boys va por figura de Sporting Cristal

Sport Boys también manifestó su interés en fichar a Fernando Pacheco, ya que recientemente dejó Sporting Cristal y se encuentra como agente libre. La institución busca reforzar el ataque y romper por las bandas, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del joven extremo peruano.