Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

Las selecciones de Perú y Rusia se enfrentarán este miércoles 12 de noviembre. Foto: composición LR/FPF/AFP

La selección peruana cuenta los días para afrontar una serie de amistosos en la fecha FIFA de noviembre. El primer desafío que tendrá el equipo comandado por Manuel Barreto será ante su similar de Rusia en el estadio Gazprom Arena, de San Petersburgo. Los aficionados de la Bicolor, que no podrán presenciar al combinado nacional, podrán seguir la transmisión del cotejo a través de canales de señal abierta América TV y ATV.

Canal de TV para ver el amistoso Perú - Rusia

En territorio peruano, el partido Perú vs Rusia se podrá ver a través de las señales de América TV y ATV de forma gratuita. Por su parte, Movistar Deportes realizará la transmisión en cable.

¿Cuándo juega Perú - Rusia?

El enfrentamiento entre la Blanquirroja y los Osos Tricolor se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre. Luego de este compromiso, los dirigidos por Manuel Barreto tendrá que verse las caras con Chile el martes 18.

¿A qué hora juegan Perú ante Rusia?

Peruanos y rusos jugarán a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de San Petersburgo. Revisa la guía para seguir el amistoso de fecha FIFA desde otros países.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 2.00 p.m.

Brasil: 2.00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 1.00 p.m.

Ecuador, Colombia: 12.00 p.m.

Convocados de la selección peruana

Joao Grimaldo se convirtió en baja de último momento para enfrentar a Rusia y Chile. El conjunto inca contará con 26 jugadores disponibles.