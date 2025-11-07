El triunfo 2-1 de Alianza Lima sobre Los Chankas en Andahuaylas por la fecha pendiente del Torneo Clausura dejó una escena particular que ha generado debate en un sector de la opinión pública. En un momento del partido, cuando salió del campo Paolo Guerrero para el ingreso de Hernán Barcos, el 'Depredador' le entregó la cinta de capitán a Carlos Zambrano, quien se la colocó de inmediato. No obstante, el 'Pirata', cuando hizo su ingreso, se acercó y le pidió el brazalete. Uno de los comentaristas deportivos que cuestionó esta acción del delantero argentino nacionalizado peruano fue Eddie Fleischman.

El comentarista deportivo criticó esta actitud del 'Pirata' y aseguró que no fue algo normal. El análisis lo hizo en la última edición del programa streaming 'Juego Cruzado'.

Eddie Fleischman opinó sobre lo ocurrido entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano

"Que Barcos le haya quitado la cinta a Carlos Zambrano no es normal", dijo en un primer momento. El comunicador se mostró de acuerdo con que un capitán no necesariamente es el que porta el brazalete y señaló que el 'Pirata' posiblemente intentó dejar un mensaje: no evidenciar que es él el líder del equipo, sino que el 'Káiser' no lo es.

"Estoy de acuerdo (sobre que no hay necesidad de tener la cinta para demostrar la capitanía). Creo que lo de Hernán Barcos no fue una necesidad de mostrarse como capitán, sino de demostrar que Zambrano no lo es. Paolo Guerrero quizá fue el que discrepó con el técnico al darle la cinta a Zambrano", apuntó.

¿Quién es el primer capitán de Alianza Lima?

El primer jugador designado para portar la cinta de capitán es Hernán Barcos, quien se ha convertido en ídolo blanquiazul por su destacado aporte desde su llegada al club.