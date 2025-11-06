HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Con el título de la Liga 1 2025 ya en el bolsillo, el equipo crema busca empezar a planificar la siguiente temporada para lograr el objetivo del tetracampeonato.

Según Álvaro Barco, el 80% del actual plantel de la 'U' ya renovó para el próximo año. Foto: Universitario
Según Álvaro Barco, el 80% del actual plantel de la 'U' ya renovó para el próximo año. Foto: Universitario

Tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1 de forma anticipada, Universitario de Deportes ya solo jugará sus partidos restantes del Torneo Clausura para cumplir con el calendario. Por el momento, los hinchas siguen disfrutando el buen momento de su equipo, pero también han empezado a especular cómo será la conformación del plantel de cara a la temporada 2026.

En los últimos días han surgido rumores acerca de los posibles fichajes que la 'U' podría concretar para el próximo año, en el cual su objetivo será conseguir el tetracampeonato y llegar aún más lejos en la Copa Libertadores. También se ha venido comentando qué futbolistas renovarán contrato y cuáles podrían dejar la institución.

lr.pe

¿Qué jugadores podría fichar Universitario para el 2026?

Por el momento, desde el conjunto de Ate no se conoce de un interés concreto por algún futbolista peruano o extranjero, aunque sí se han mencionado ciertos nombres. Uno de los que suena es Pablo Erustes, delantero de Deportivo Garcilaso, quien fue ofrecido a la 'U', según comentó el periodista Gustavo Peralta. El comunicador aclaró que, por ahora, el cuadro crema solo ha escuchado el ofrecimiento.

Otro jugador que viene siendo vinculado con el elenco estudiantil es Christian Cueva. De acuerdo con el exportero Diego Penny, 'Aladino' suena en Ate como posible refuerzo, aunque un gran sector de la hinchada se ha mostrado en contra de su llegada. En contraste, los fanáticos sí ven con buenos ojos un potencial arribo del portero Pedro Gallese, que actualmente está sin club.

En cuanto a las renovaciones de contrato, el propio director deportivo del club, Álvaro Barco, aseguró que el 80% del plantel había extendido su vínculo. Uno de los que ya tienen confirmada su continuidad es Horacio Calcaterra, pero también se trabaja en la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto para liberar algunos cupos de extranjeros. Además, Gabriel Costa renovó de forma automática tras salir campeón gracias a una cláusula en su contrato.

lr.pe

¿Quiénes dejarían Universitario para el próximo año?

El panorama respecto a las salidas sigue teniendo como gran protagonista a Sebastián Britos. El arquero uruguayo finaliza contrato en diciembre y todo hace indicar que no seguirá, pues la 'U' optaría por repatriar a Diego Romero para cubrir su puesto. El charrúa declaró que hasta ahora no se han comunicado con él para renovar, por lo cual ya evalúa otras ofertas.

Algo más incierta es la situación de Jairo Vélez, quien llegó a tienda crema en condición de préstamo. Aunque Universitario quiere seguir contando con sus servicios, todo dependerá de lo que decida César Vallejo, club dueño de su pase que podría querer tenerlo de vuelta ante un eventual ascenso a la Liga 1.

Por otro lado, pese a tener contrato, Paolo Reyna podría salir del equipo en busca de mayor continuidad en otro club. Por último, Álex Valera y José Rivera solo dejarían al tricampeón en caso llegue una oferta atractiva desde el extranjero.

