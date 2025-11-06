HOYSuscripcion LR Focus

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos de noviembre

El delantero del América de Cali es la principal baja en la nómina de Manuel Barreto para la gira en Rusia. Otros 'extranjeros' también quedaron fuera.

Luis Ramos aún no ha marcado goles con la selección peruana. Foto: GLR
Este jueves 6 de noviembre salió la nueva lista de convocados de la selección peruana para sus próximos amistosos de noviembre. En la nómina conformada por el DT Manuel Barreto llamó la atención la presencia de nuevos jugadores, como el defensa Fabio Gruber, pero también las ausencia, de las cuales destaca la del delantero Luis Ramos.

El goleador del América de Cali atraviesa un buen momento con su equipo en la liga colombiana, por lo cual se esperaba que pudiera estar presente para los partidos ante Rusia y Chile. No obstante, el técnico de la Bicolor optó por dejarlo al margen del equipo, así como a otros seis futbolistas que había llamado en la fecha FIFA de octubre.

¿Qué jugadores quedaron fuera de la convocatoria de Perú?

Estos son los 7 nombres que Barreto no consideró para la última fecha FIFA del año. Además de Ramos, llama la atención la ausencia de Chávez luego de su debut hace unas semanas contra Chile.

  • Luis Ramos (delantero, América de Cali)
  • Juan Pablo Goicochea (delantero, Platense)
  • Felipe Chávez (mediocampista, Bayern Múnich II)
  • Anderson Villacorta (defensa, Mineros de Zacatecas)
  • Anderson Santamaría (defensa, Universitario)
  • Martín Távara (mediocampista, Sporting Cristal)
  • Pedro Díaz (portero, Cusco FC).

¿Por qué Luis Ramos no fue convocado a la selección peruana?

Un día antes de que se revelara la lista de convocados, desde Colombia indicaron que Luis Ramos habría pedido no ser llamado para enfocarse en los próximos partidos del América de Cali por la Liga BetPlay y Copa Colombia. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta aseguró que la decisión recae únicamente en el DT.

"No es verdad que Luis Ramos haya pedido no ser convocado. Si no sale en la lista, es una decisión de Barreto", sostuvo el comunicador en L1 Max.

