HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     
Deportes

Universitario de Deportes sale a sacarle lustre a su tricampeonato ante Deportivo Garcilaso

En un estadio Monumental abarrotado, los dirigidos por Jorge Fossati salen por una victoria (9:00 p.m.).

Valera es el goleador crema.
Valera es el goleador crema. | Archivo LR

Las celebraciones de Universitario por el tricampeonato conseguido en Tarma hace algunos días, continuará hoy en casa ante el Deportivo Garcilaso (9:00 p.m.). El estadio Monumental, con más de 65.000 espectadores en las tribunas, se ha preparado para una fiesta colosal donde el cielo estará lleno de fuegos artificiales para recibir a un equipo que viene haciendo historia en el fútbol peruano y que para la siguiente temporada buscará un tetracampeonato nunca antes visto.

El técnico Jorge Fossati no se guardará nada y saldrá con un once que buscará mantener el invicto en un Torneo Clausura donde acumula 12 triunfos, 3 empates y cero derrotas. Pese a estos números se especula mucho sobre su futuro y remarcó que al final de temporada conversará con Álvaro Barco, director deportivo crema.

“Pueden pensar que no soy el idóneo para conducir el equipo hoy, por las razones que sean, como yo puedo considerar que no quiero seguir. Me parece que el objetivo es este partido. Después, precisamente usando esa pausa por la selección, pienso yo que será el momento de juntarnos y de pensar en lo mejor para Universitario”, declaró el “Nonno”, quien saldría con: Miguel Vargas en el arco reemplazando a Sebastián Britos, expulsado ante ADT; la línea de tres estará conformada con Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Anderson Santamaría; por las bandas Andy Polo junto a José Carabalí; en el mediocampo estarán Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha; para dejar en ataque a Jairo Vélez con Álex Valera.

Sueños de Copa Libertadores

Álvaro Barco señaló que el conjunto crema debió tener mayor suerte en la Copa Libertadores. Si bien se llegó hasta octavos de final, donde fue eliminado por el finalista Palmeiras, para el director deportivo el objetivo era hasta cuartos.

“Vamos a tratar de darle esa jerarquía al equipo para darle no solo una mejor presentación en Copa Libertadores, que es lo que, en mi opinión, me dejó un sabor muy amargo porque creo que el equipo estaba para competir en Copa Libertadores y buscar por lo menos una fase más, pero también porque viene la posibilidad del tetracampeonato, que no lo ha conseguido nadie en el Perú. El entusiasmo y los objetivos son muy claros en el 2026”, señaló el director deportivo para el programa “Tiempo crema”.

Notas relacionadas
Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Álex Valera remece las redes al cambiar de look como Ronaldo Nazário tras tricampeonato de Universitario: "Porque las promesas se cumplen"

Álex Valera remece las redes al cambiar de look como Ronaldo Nazário tras tricampeonato de Universitario: "Porque las promesas se cumplen"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

LEER MÁS
Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
Lionel Messi habló sobre el tiempo que le queda en el fútbol y reveló cómo planea incursionar en el sector empresarial: ''Estoy arrancando en esto''

Lionel Messi habló sobre el tiempo que le queda en el fútbol y reveló cómo planea incursionar en el sector empresarial: ''Estoy arrancando en esto''

LEER MÁS
Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025