Universitario de Deportes sale a sacarle lustre a su tricampeonato ante Deportivo Garcilaso

Las celebraciones de Universitario por el tricampeonato conseguido en Tarma hace algunos días, continuará hoy en casa ante el Deportivo Garcilaso (9:00 p.m.). El estadio Monumental, con más de 65.000 espectadores en las tribunas, se ha preparado para una fiesta colosal donde el cielo estará lleno de fuegos artificiales para recibir a un equipo que viene haciendo historia en el fútbol peruano y que para la siguiente temporada buscará un tetracampeonato nunca antes visto.

El técnico Jorge Fossati no se guardará nada y saldrá con un once que buscará mantener el invicto en un Torneo Clausura donde acumula 12 triunfos, 3 empates y cero derrotas. Pese a estos números se especula mucho sobre su futuro y remarcó que al final de temporada conversará con Álvaro Barco, director deportivo crema.

“Pueden pensar que no soy el idóneo para conducir el equipo hoy, por las razones que sean, como yo puedo considerar que no quiero seguir. Me parece que el objetivo es este partido. Después, precisamente usando esa pausa por la selección, pienso yo que será el momento de juntarnos y de pensar en lo mejor para Universitario”, declaró el “Nonno”, quien saldría con: Miguel Vargas en el arco reemplazando a Sebastián Britos, expulsado ante ADT; la línea de tres estará conformada con Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Anderson Santamaría; por las bandas Andy Polo junto a José Carabalí; en el mediocampo estarán Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha; para dejar en ataque a Jairo Vélez con Álex Valera.

Sueños de Copa Libertadores

Álvaro Barco señaló que el conjunto crema debió tener mayor suerte en la Copa Libertadores. Si bien se llegó hasta octavos de final, donde fue eliminado por el finalista Palmeiras, para el director deportivo el objetivo era hasta cuartos.

“Vamos a tratar de darle esa jerarquía al equipo para darle no solo una mejor presentación en Copa Libertadores, que es lo que, en mi opinión, me dejó un sabor muy amargo porque creo que el equipo estaba para competir en Copa Libertadores y buscar por lo menos una fase más, pero también porque viene la posibilidad del tetracampeonato, que no lo ha conseguido nadie en el Perú. El entusiasmo y los objetivos son muy claros en el 2026”, señaló el director deportivo para el programa “Tiempo crema”.