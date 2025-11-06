Con el tricampeonato conseguido, Universitario de Deportes se prepara para la siguiente temporada en la Liga 1 y, sobre todo, apuntando a la Copa Libertadores. Esto lo sabe bien su director deportivo, Álvaro Barco, quien en una reciente entrevista para el programa 'Tiempo Cremas' habló sobre la planificación del equipo en cuanto a fichajes.

No obstante, lo que llamó la atención fue cuando señaló que no quedó conforme con la actuación de la ‘U’ en la Libertadores, pues consideró que el equipo que tienen merecía siquiera alcanzar una fase más de este torneo.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre la actuación de Universitario en Copa Libertadores?

En sus declaraciones, Barco señaló que el conjunto crema debió por lo menos conseguir avanzar una fase más en la Libertadores, como se recuerda, el equipo perdió 4-0 contra Palmeiras por los octavos de final.

"Vamos a tratar de darle esa jerarquía al equipo para darle no solo una mejor presentación en Copa Libertadores, que es lo que, en mi opinión, me dejó un sabor muy amargo porque creo que el equipo estaba para competir en Copa Libertadores y buscar por lo menos una fase más, pero también porque viene la posibilidad del tetracampeonato, que no lo ha conseguido nadie en el Perú. El entusiasmo y los objetivos son muy claros en el 2026", señaló el director deportivo.

Álvaro Barco sobre el actual equipo de Universitario

En otro momento, el director deportivo se refirió al plantel actual de la ‘U’, señalando que se viene evaluando el rendimiento de los jugadores. Además, destacó que, si bien algunos futbolistas están próximos a finalizar su contrato, la mayoría del equipo ya cuenta con su renovación asegurada.

"Son temas de análisis que se tienen que hacer en conjunto. Hemos conseguido el campeonato tempranamente, así que tenemos un espacio interesante para evaluarlo adecuadamente con el técnico y la administración del club, porque hay diferentes factores que uno tiene que valorar más allá de lo deportivo. Es cierto que algunos jugadores terminan contrato, así que eso es un tema de evaluación en su momento, y también hay una parte económica que es influyente y determinante a la hora de escoger un jugador", explicó Barco.

"Hay un tema que nos da tranquilidad, y es que el 80% de la plantilla está renovada. Hay tranquilidad en el comando técnico y en la institución de que el equipo está bien estructurado, y lo que pueda renovarse y puedan venir jugadores nuevos, sin duda va a fortalecer esa estructura", complementó.

¿Universitario fichará a otro delantero para la siguiente temporada?

"Se necesita tener un perfil adecuado para que este jugador pueda encajar en el equipo y no solo tener esa capacidad de meter goles, sino también jugar bien, con capacidad de asociarse y saber jugar también fuera del área", fueron las palabras de Barco.