Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados
La jornada 18 del Torneo Clausura marcará la coronación de Universitario de Deportes, que por fin podrá celebrar este título junto a su afición. Mientras tanto, Cusco FC y Alianza Lima se disputan el cupo Perú 2 para la Copa Libertadores
El Torneo Clausura de la Liga 1 se acerca a su recta final. Tras el tricampeonato logrado por Universitario de Deportes, la atención ahora se centra en la pelea por el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores que está muy reñida entre Cusco FC y Alianza Lima, por lo que la fecha 18 promete ser emocionante.
Por su parte, los cremas se enfrentarán a Deportivo Garcilaso, y tras este partido podrán celebrar su título del ‘Tri’ conseguido en Tarma, pero esta vez ante su afición, en el estadio Monumental. Los dirigidos por Jorge Fossati tuvieron que esperar unos días para festejar su nuevo campeonato debido a que descansaron en la fecha anterior. Ahora, con la hinchada presente, levantarán los trofeos del Clausura y de la Liga 1, celebrando a lo grande su doble logro.
Programación para la fecha 18
Viernes 7
- Cusco FC vs Sport Boys | 1.00 p.m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sporting Cristal vs Cienciano | 3.15 p.m. | Estadio Alberto Gallardo
- Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso | 9.00 p.m. | Estadio Monumental
Sábado 8
- Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos | 1.00 p.m. | Estadio Ciudad de Cumaná
- Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.15 p.m.
Domingo 9
- UTC vs Sport Huancayo | 1.00 p.m. | Estadio Héroes de San Ramón
- Alianza Atlético vs Alianza Universidad | 3.15 p.m. | Estadio Municipal "Campeones del 36"
Lunes 10
- ADT vs Chankas CYC | 3.00 p.m. |
¿Qué equipos descansan para la fecha 18 del Torneo Clausura?
- Alianza Lima
- Melgar
¿Dónde ver los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1?
Los encuentro del Torneo Clausura de la Liga 1 se podrá seguir mediante la señal de L1 Max y vía streaming por Liga 1 Play. No obstante, el partido de Universitario se seguirá por GOLPERÚ.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|39
|15
|12
|3
|0
|28
|10
|18
|2
|Cusco FC
|30
|15
|9
|3
|3
|24
|14
|10
|3
|Alianza Lima
|28
|16
|8
|4
|4
|27
|19
|8
|4
|Sporting Cristal
|25
|15
|7
|4
|4
|25
|11
|14
|5
|Melgar
|25
|17
|6
|7
|4
|24
|17
|7
|6
|Cienciano
|24
|15
|7
|3
|5
|22
|18
|4
|7
|Deportivo Garcilaso
|24
|16
|6
|6
|4
|20
|21
|-1
|8
|Los Chankas
|24
|15
|8
|0
|7
|18
|26
|-8
|9
|Comerciantes Unidos
|22
|15
|6
|4
|5
|21
|-4
|22
|10
|ADT
|21
|15
|6
|3
|6
|18
|20
|-2
|11
|Alianza Atlético
|17
|15
|4
|5
|6
|12
|11
|1
|12
|Atlético Grau
|16
|15
|4
|4
|7
|17
|19
|-2
|13
|Sport Boys
|16
|15
|4
|4
|7
|14
|21
|-7
|14
|Sport Huancayo
|15
|15
|4
|3
|8
|24
|-6
|-2
|15
|Ayacucho FC
|14
|15
|4
|2
|9
|15
|24
|-9
|16
|Alianza Universidad
|14
|15
|4
|2
|9
|19
|31
|-12
|17
|UTC
|13
|15
|3
|4
|8
|16
|22
|-6
|18
|Juan Pablo II
|11
|15
|2
|5
|8
|10
|19
|−9
Tabla de posiciones del Acumulado 2025
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Alianza Lima
|34
|20
|65
|3. Cusco FC
|33
|24
|64
|4. Sporting Cristal
|33
|21
|57
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Alianza Atlético
|33
|11
|51
|7. Deportivo Garcilaso
|34
|8
|51
|8. Cienciano
|33
|8
|47
|9. Los Chankas
|33
|-9
|47
|10. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|11. ADT
|33
|-8
|45
|12. Atlético Grau
|33
|-3
|38
|13. Sport Boys
|33
|-9
|36
|14. Comerciantes Unidos
|33
|-19
|33
|15. UTC
|33
|-23
|32
|16. Juan Pablo II
|33
|-17
|30
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-27
|25
|19. Binacional*
|18
|-13
|18