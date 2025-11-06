HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

La jornada 18 del Torneo Clausura marcará la coronación de Universitario de Deportes, que por fin podrá celebrar este título junto a su afición. Mientras tanto, Cusco FC y Alianza Lima se disputan el cupo Perú 2 para la Copa Libertadores

La jornada 18 inicia este jueves 7. Foto: composición LR/difusión
La jornada 18 inicia este jueves 7. Foto: composición LR/difusión

El Torneo Clausura de la Liga 1 se acerca a su recta final. Tras el tricampeonato logrado por Universitario de Deportes, la atención ahora se centra en la pelea por el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores que está muy reñida entre Cusco FC y Alianza Lima, por lo que la fecha 18 promete ser emocionante.

Por su parte, los cremas se enfrentarán a Deportivo Garcilaso, y tras este partido podrán celebrar su título del ‘Tri’ conseguido en Tarma, pero esta vez ante su afición, en el estadio Monumental. Los dirigidos por Jorge Fossati tuvieron que esperar unos días para festejar su nuevo campeonato debido a que descansaron en la fecha anterior. Ahora, con la hinchada presente, levantarán los trofeos del Clausura y de la Liga 1, celebrando a lo grande su doble logro.

PUEDES VER: ¿Quién es Philipp Eisele Yupanqui, la joven promesa del Eintracht Frankfurt que convocó Manuel Barreto?

lr.pe

Programación para la fecha 18

Viernes 7

  • Cusco FC vs Sport Boys | 1.00 p.m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Sporting Cristal vs Cienciano | 3.15 p.m. | Estadio Alberto Gallardo
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso | 9.00 p.m. | Estadio Monumental

Sábado 8

  • Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos | 1.00 p.m. | Estadio Ciudad de Cumaná
  • Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.15 p.m.

Domingo 9

  • UTC vs Sport Huancayo | 1.00 p.m. | Estadio Héroes de San Ramón
  • Alianza Atlético vs Alianza Universidad | 3.15 p.m. | Estadio Municipal "Campeones del 36"

Lunes 10

  • ADT vs Chankas CYC | 3.00 p.m. |

¿Qué equipos descansan para la fecha 18 del Torneo Clausura?

  • Alianza Lima
  • Melgar

PUEDES VER: Selección peruana: los 23 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

lr.pe

¿Dónde ver los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1?

Los encuentro del Torneo Clausura de la Liga 1 se podrá seguir mediante la señal de L1 Max y vía streaming por Liga 1 Play. No obstante, el partido de Universitario se seguirá por GOLPERÚ.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario39151230281018
2Cusco FC3015933241410
3Alianza Lima281684427198
4Sporting Cristal2515744251114
5Melgar251767424177
6Cienciano241573522184
7Deportivo Garcilaso24166642021-1
8Los Chankas24158071826-8
9Comerciantes Unidos221564521-422
10ADT21156361820-2
11Alianza Atlético171545612111
12Atlético Grau16154471719-2
13Sport Boys16154471421-7
14Sport Huancayo151543824-6-2
15Ayacucho FC14154291524-9
16Alianza Universidad14154291931-12
17UTC13153481622-6
18Juan Pablo II11152581019−9

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario334478
2. Alianza Lima342065
3. Cusco FC332464
4. Sporting Cristal332157
5. Melgar351556
6. Alianza Atlético331151
7. Deportivo Garcilaso34851
8. Cienciano33847
9. Los Chankas33-947
10. Sport Huancayo33045
11. ADT33-845
12. Atlético Grau33-338
13. Sport Boys33-936
14. Comerciantes Unidos33-1933
15. UTC33-2332
16. Juan Pablo II33-1730
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad33-2725
19. Binacional*18-1318
Notas relacionadas
Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Reimond Manco sobre Christian Cueva a Universitario: "Si las puertas de la 'U' ya estaban abiertas, Barco las abrió más"

Reimond Manco sobre Christian Cueva a Universitario: "Si las puertas de la 'U' ya estaban abiertas, Barco las abrió más"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

LEER MÁS
Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

LEER MÁS
César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

LEER MÁS
Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: "La experiencia no le sirvió"

Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: "La experiencia no le sirvió"

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso declara a Claudia Sheinbaum como persona non grata en Perú tras asilo de México a Betssy Chávez

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo para miles de personas

“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

Fútbol Peruano

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso declara a Claudia Sheinbaum como persona non grata en Perú tras asilo de México a Betssy Chávez

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Elecciones Primarias 2025: Este viernes vence plazo para que partidos comuniquen candidaturas definitivas ante la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025