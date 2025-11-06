El Torneo Clausura de la Liga 1 se acerca a su recta final. Tras el tricampeonato logrado por Universitario de Deportes, la atención ahora se centra en la pelea por el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores que está muy reñida entre Cusco FC y Alianza Lima, por lo que la fecha 18 promete ser emocionante.

Por su parte, los cremas se enfrentarán a Deportivo Garcilaso, y tras este partido podrán celebrar su título del ‘Tri’ conseguido en Tarma, pero esta vez ante su afición, en el estadio Monumental. Los dirigidos por Jorge Fossati tuvieron que esperar unos días para festejar su nuevo campeonato debido a que descansaron en la fecha anterior. Ahora, con la hinchada presente, levantarán los trofeos del Clausura y de la Liga 1, celebrando a lo grande su doble logro.

Programación para la fecha 18

Viernes 7

Cusco FC vs Sport Boys | 1.00 p.m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sporting Cristal vs Cienciano | 3.15 p.m. | Estadio Alberto Gallardo

Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso | 9.00 p.m. | Estadio Monumental

Sábado 8

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos | 1.00 p.m. | Estadio Ciudad de Cumaná

Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.15 p.m.

Domingo 9

UTC vs Sport Huancayo | 1.00 p.m. | Estadio Héroes de San Ramón

Alianza Atlético vs Alianza Universidad | 3.15 p.m. | Estadio Municipal "Campeones del 36"

Lunes 10

ADT vs Chankas CYC | 3.00 p.m. |

¿Qué equipos descansan para la fecha 18 del Torneo Clausura?

Alianza Lima

Melgar

¿Dónde ver los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1?

Los encuentro del Torneo Clausura de la Liga 1 se podrá seguir mediante la señal de L1 Max y vía streaming por Liga 1 Play. No obstante, el partido de Universitario se seguirá por GOLPERÚ.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 39 15 12 3 0 28 10 18 2 Cusco FC 30 15 9 3 3 24 14 10 3 Alianza Lima 28 16 8 4 4 27 19 8 4 Sporting Cristal 25 15 7 4 4 25 11 14 5 Melgar 25 17 6 7 4 24 17 7 6 Cienciano 24 15 7 3 5 22 18 4 7 Deportivo Garcilaso 24 16 6 6 4 20 21 -1 8 Los Chankas 24 15 8 0 7 18 26 -8 9 Comerciantes Unidos 22 15 6 4 5 21 -4 22 10 ADT 21 15 6 3 6 18 20 -2 11 Alianza Atlético 17 15 4 5 6 12 11 1 12 Atlético Grau 16 15 4 4 7 17 19 -2 13 Sport Boys 16 15 4 4 7 14 21 -7 14 Sport Huancayo 15 15 4 3 8 24 -6 -2 15 Ayacucho FC 14 15 4 2 9 15 24 -9 16 Alianza Universidad 14 15 4 2 9 19 31 -12 17 UTC 13 15 3 4 8 16 22 -6 18 Juan Pablo II 11 15 2 5 8 10 19 −9

Tabla de posiciones del Acumulado 2025