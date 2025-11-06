Álex Valera fue pieza clave en el histórico tricampeonato de Universitario e incluso anotó el gol del título en Tarma ante ADT. El delantero de 29 años se ganó el respeto de los rivales y la hinchada con 17 goles (Liga 1 y Copa Libertadores) Por este motivo, en la interna del club, Aldo Corzo y el resto de sus compañeros lo comparan con el legendario Ronaldo Nazário por su calidad para meter goles.

La 'U' en un emocionante desafío, mediante sus redes sociales, generaron expectativa al publicar una bandera de Brasil en 'X'. Los aficionados, intrigados, especularon sobre la posibilidad de un nuevo refuerzo para el próximo año, pero todo se trataba de un reto que hizo la plantilla con Álex Valera.

¿Cómo fue el divertido reto de Álex Valera a lo Ronaldo tras lograr el tricampeonato con Universitario?

El reto fue anunciando en un video en las redes sociales del club. En el clip se aprecia al capitán Aldo Corzo y la conversación que sostuvo con 'Valegol' sobre un cambio de look a lo Ronaldo. "¿Sabes quién ha prometido algo? Ojalá lo cumpla. El ‘Cholo’ se cortará como el brasileño Ronaldo“, comentó el defensor aquella vez. Minutos después, en una barbería, sale el goleador 'crema' cumpliendo el divertido reto.

Álex Valera, en el corto, luce sonriendo y con un poco de pelo a la cabeza como el exfutbolista carioca en el Mundial 2002. Además, recopilaron sus mejores goles con Universitario en Liga 1. "Porque las promesas se cumplen, Y dale U toda la vida”, enfatizó el '9' peruano.

¿Cuál es el récord que Álex Valera quiere romper en Universitario?

La intención de Álex Valera es romper una poderosa marca. "Tiene la intención de llegar a los 100 goles y hacer historia con el club. Siente que lo puede hacer. Está muy ilusionado con eso", reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio.

Ricardo Morales, agente del delantero, ratificó el deseo de su representado de continuar en el club hasta el 2026. "Álex desea permanecer en Universitario, anhela conquistar el tetracampeonato y realizar una destacada participación en la Copa Libertadores, lo que le permitiría consolidarse internacionalmente y abrirse oportunidades en la selección nacional", declaró en L1 MAX.







