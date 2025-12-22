Universitario de Deportes se quedó sin entrenador para su equipo femenino. Mientras que los hinchas estaban atentos a la llegada de Javier Rabanal para el combinado masculino, horas antes la institución crema anunció la salida de Andrés Usme, DT que llegó a la reciente final de la Liga Femenina 2025 y quedó subcampeón.

"¡Gracias por todo, profe! Agradecemos al profesor Andrés Usme y a su comando técnico por su profesionalismo al mando de nuestras Leonas y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. ¡Éxitos en sus próximos desafíos!", fue el mensaje que compartió la 'U' junto con el anuncio de la no continuidad del colombiano.

Andrés Usme ganó el Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina. Foto: Universitario

¿Cómo le fue a Andrés Usme en Universitario?

Esta temporada, Usme dirigió a las Leonas en 22 partidos de la etapa regular, entre el Torneo Apertura y Clausura. Su balance en esta instancia fue de 18 triunfos, un empate y solo dos derrotas.

Por los playoffs (semifinales y final) de ambas competencias disputó ocho cotejos, de los cuales ganó cuatro, empató tres y cayó en uno. En la final del Clausura, derrotó por penales a Alianza Lima y se quedó con el cupo a la Copa Libertadores 2026.

No obstante, en la final por el título nacional, tuvo que conformarse con el subcampeonato tras perder el cruce de ida ante las íntimas, en Matute, e igualar por la revancha, en VIDU.

Catalina Usme también deja Universitario

Algunas horas después del anuncio por Andrés Usme, el equipo estudiantil informó también la salida de Catalina Usme, hermana del entrenador. "Agradecemos a Catalina Usme por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas", se lee en la despedida dedicada a la delantera mundialista.