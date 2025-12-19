HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Deportes

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito habló sobre su etapa en Alianza Lima durante una entrevista para el programa ‘F90’ de ESPN, donde explicó varios aspectos relacionados con su salida del conjunto ‘blanquiazul’.

Néstor Gorosito confesó que tenía posibilidades de dirigir a la selección peruana si accedía con Alianza Lima a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Néstor Gorosito confesó que tenía posibilidades de dirigir a la selección peruana si accedía con Alianza Lima a las semifinales de la Copa Sudamericana. | Foto: composición LR/ESPN/Wikipedia

Después de su reciente salida de Alianza Lima, tras caer en la tanda de penales ante Sporting Cristal por los playoffs de la Copa Libertadores, el director técnico argentino Néstor Gorosito reveló detalles sobre su etapa en el conjunto ‘blanquiazul’. El popular 'Pipo' participó en una entrevista para el programa ‘F90’ de ESPN, conducido por Sebastián Vignolo, junto a Daniel Arcucci y Óscar Ruggeri, en la que analizó su paso por el club y las circunstancias que marcaron su despedida.

No obstante, lo más llamativo fue su confesión de que estuvo muy cerca de dirigir a la selección peruana, ya que, a pesar de haber descuidado el torneo local, el estratega argentino estaba realizando una temporada más que sobresaliente a nivel internacional con Alianza Lima, con la que alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

La oportunidad del 'Pipo' de dirigir a la selección peruana

La destacada campaña internacional de Néstor ‘Pipo’ Gorosito con Alianza Lima lo posicionó como uno de los nombres más comentados para asumir la dirección técnica de la selección peruana. El entrenador argentino logró un hito al superar las tres fases previas de la Copa Libertadores, incluida la histórica eliminación de Boca Juniors, y acceder de manera épica a la fase de grupos.

Aunque los resultados frente a São Paulo, Libertad y Talleres no fueron los esperados, el equipo 'íntimo' continuó su recorrido internacional con una sólida participación en la Copa Sudamericana, donde eliminó a Gremio en la fase preliminar y alcanzó los cuartos de final, instancia en la que enfrentó a la Universidad de Chile.

PUEDES VER: Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

Durante la entrevista, Gorosito afirmó que, si Alianza Lima hubiera eliminado a la Universidad de Chile y alcanzado las semifinales de la Copa Sudamericana, sus posibilidades de ser contratado como director técnico de la selección peruana habrían sido muy altas.

Asimismo, explicó cómo se produjo su salida del conjunto ‘blanquiazul’ y qué sintió al enterarse de la venta de Erick Noriega al Gremio en plena temporada.

“Si le ganábamos a la U de Chile, teníamos muchas posibilidades de ir a la selección. Creo que habríamos tenido chances. Cuando no logramos clasificar directamente a la fase de grupos, rescindimos el contrato y nos volvimos. Pero en el medio, antes de jugar, el club también vendió al número ‘5’ al Gremio, que para nosotros era un jugador importante, importantísimo”, declaró.

La campaña internacional de Alianza Lima desde enero hasta septiembre

Mientras declaraba, hizo un balance general de la campaña internacional que realizó con Alianza Lima y destacó los 18 partidos disputados con el elenco ‘grone’ entre enero y septiembre, en el marco de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: ''En líneas generales, internacionalmente, hicimos una campaña hacía 30, 40 años que no hacían'', valoró el 'Pipo'.

