Hace unos meses, Pedro Aquino llegó a Alianza Lima, tras su paso por la Liga MX, y se convirtió en el último refuerzo del cuadro íntimo para la segunda parte de la Liga 1 2025. Días previos a ser oficializado en La Victoria, la popular 'Roca' fue vinculado también a Sporting Cristal, club donde se formó. Tras casi tres meses de este movimiento en la carrera del mediocampista, Gustavo Zevallos, director deportivo de los rimenses, salió al frente para dar su versión y negó que en algún momento haya habido interés por el jugador.

En diálogo con el programa 'Fútbol Como Cancha', el directivo subrayó que Sporting Cristal nunca mostró deseos de fichar a Aquino, pues el lugar donde se desenvuelve ya estaba ocupado por otros jugadores.

Gustavo Zevallos negó interés de Sporting Cristal por Pedro Aquino

"Es un jugador formado en el club, pero nunca mostramos interés por él, porque en ese sector teníamos a Cazonatti, Távara, Caparó, Pretell, ¿dónde iba a jugar Aquino?", dijo en primera instancia.

Posteriormente, Zeballos aseguró que el futbolista de 30 años tiene una ficha muy alta a lo que demanda el mercado nacional. "Tiene un presupuesto diferente a lo que manda el marco del Perú, no es que nos lo hayan quitado de la mano, sino que el interés nunca lo tuvimos", precisó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Aquino con Alianza Lima?

Aquino regresó al fútbol peruano luego de 8 años procedente de Santos Laguna de México y firmó un contrato con Alianza Lima hasta mediados del 2026. Cabe precisar que el vínculo del futbolista con los íntimos es en calidad de préstamo.