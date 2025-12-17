HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

El entrenador peruano se refirió acerca de los estrategas extranjeros que llegan a dirigir al Perú a pesar de no tener experiencia.

Roberto Mosquera y su molestia por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano. Foto: Alianza Universidad
Roberto Mosquera y su molestia por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano. Foto: Alianza Universidad

Como todos los años, los equipos renuevan la plantilla y junto a ello, llegan nuevos técnicos. Muchas veces en el Perú se apuesta por estrategas que no cuentan con mucha experiencia. Justamente, Roberto Mosquera, reconocido entrenador peruano, se manifestó en contra de la llegada de colegas extranjeros que no tienen la experiencia necesaria para dirigir fuera de su país.

En una reciente entrevista en Campeonísimo, Mosquera mostró su molestia indicando que cualquier director técnico del exterior llega al Perú. "Es una vergüenza. Pienso que la capacidad no tiene nacionalidad. Acá puede venir cualquiera y dirigir, pero que tenga un pergamino o un campeonato en Primera. Aquí viene cualquiera, realmente", mencionó el popular 'Mous'.

PUEDES VER: Alianza Lima confirmó fecha y hora para la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter Miami de Lionel Messi

lr.pe

Roberto Mosquera y su protesta por extranjeros que llegan sin experiencia

No solo pasa con los jugadores, sino con estrategas que llegan al Perú sin haber tenido experiencia en su país de origen. Roberto Mosquera siente que se prioriza a los foráneos antes de que les den la oportunidad a los propios entrenadores peruanos. Tal como es el caso de algunos técnicos peruanos que llevan años esperando la oportunidad de dirigir en Primera División.

"Nunca han dirigido en su país en Primera División y acá vienen a hacer sus pininos. No es solo el tema del dinero, es el tema qué hacemos con Jorge Espejo, Julio César Uribe y Teddy Cardama", mencionó el experimentado técnico peruano.

PUEDES VER: Barcelona ya tiene nueva fecha para su visita al Perú: ¿cuándo jugaría ante Alianza Lima o Universitario?

¿Qué equipo dirigirá Roberto Mosquera en el 2026?

El técnico de 69 años no continuará en Alianza Universidad tras no lograr la permanencia en primera división con el conjunto huanuqueño. Ahora, estaría cerca de llegar a un acuerdo para ser el nuevo entrenador de Sport Huancayo para la próxima temporada en la Liga 1 2026. No será la primera vez que 'Mous' dirija este club, ya que, en el 2010 y 2011 estuvo al mando del 'Rojo Matador' donde logró la clasificación a la Copa Libertadores.

