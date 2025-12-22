HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Caín Fara será el primer fichaje de Universitario: club de la segunda de Argentina confirmó llegada del jugador a Perú

Antes de que el tricampeón de la Liga 1 pueda anunciarlo oficialmente, el Club Atlético Atlanta informó que el defensa central continuaría su carrera en el fútbol peruano

El defensa viene de jugar 31 partidos este 2025 con Atlanta. Foto: composición de LR/Instagram Caín Fara
Los hinchas de Universitario ya conocen el nombre del primer fichaje para el 2026 aunque los cremas aún no han hecho ningún anuncio oficial. Este lunes, el Club Atlético Atlanta, de la Primera Nacional de Argentina (segunda división), informó que el defensa Caín Fara no renovaría su contrato para sumarse al tricampeón del fútbol peruano.

"Caín Fara no renovará con el club y seguirá su carrera en Universitario de Perú. Le deseamos muchos éxitos en lo que venga y le agradecemos por su compromiso durante toda la temporada 2025. ¡Lo mejor, Faraón!", publicó el equipo bohemio vía redes sociales.

Caín Fara ya ha jugado fuera de Argentina: lo hizo en Ecuador y Paraguay. Foto: Club Atlético Atlanta

PUEDES VER: Universitario anunció la salida de Andrés Usme, DT del equipo femenino: 'Agradecemos la clasificación a Libertadores'

lr.pe

La noticia tomó por sorpresa a los simpatizantes de la 'U' porque el nombre de Fara no había sido mencionado por los periodistas que cubren al conjunto de Ate como uno de los posibles refuerzos ni se había reportado alguna negociación previa por él.

¿Quién es Caín Fara?

Caín Jair Fara es un futbolista argentino de 31 años que se desempeña como defensa central y, ocasionalmente, puede adoptar la función de lateral derecho. En este 2025, el 'Faraón' jugó 31 partidos en la segunda de Argentina con Atlanta y sumó 2.645 minutos en cancha. Quedó cerca del ascenso tras clasificar al torneo reducido por uno de los cupos a primera división, pero cayó en la segunda fase.

En cuanto a su palmarés, Fara ya sabe lo que es campeonar dentro y fuera de su país. En la temporada 2020-21, ganó la Primera Nacional con Tigre, mientras que en el 2022 logró el título nacional en Ecuador con Aucas.

PUEDES VER: Rabanal presume su CV y afirma que puede manejar la jerarquía en la 'U': 'Trabajé con jugadores que están en Premier'

lr.pe

¿Cuáles serán los fichajes de Universitario?

Además de Fara, uno de los jugadores que llegarían a tienda crema sería el extremo ecuatoriano de 21 años Emerson Pata. En cambio, el delantero Michael Hoyos, quien también había sido vinculado a Universitario, descartó los rumores al afirmar que no vendría al Perú.

Cualquier otro 'jale' recién se dará a conocer en los días siguientes, aunque el técnico Javier Rabanal aseguró que ya viene trabajando en ese aspecto junto con la dirección deportiva de la 'U'.

