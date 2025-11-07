Sporting Cristal se enfrenta a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. Por el momento, el marcador se encuentra igualado 1-1. Uno de los jugadores rimenses que no duró mucho tiempo en el campo de juego fue Catriel Cabellos. El mediocampista nacional hizo su ingreso en el inicio de la etapa complementaria, pero fue expulsado diez minutos después tras un codazo a Agustín González.

En un primer momento, el árbitro Edwin Ordóñez le había mostrado la cartulina amarilla. Sin embargo, fue alertado por el VAR sobre la magnitud de la falta y tuvo que acercarse al monitor para analizar la acción. Tras varios minutos de examinar la jugada, decidió expulsarlo.

Catriel Cabellos fue expulsado en el Sporting Cristal contra Cienciano

El exjugador de Alianza Lima, quien no ha tenido mucho protagonismo esta temporada con Sporting Cristal pese a llegar como uno de los principales refuerzos, jugó un aproximado de 6 minutos. Tras concretarse la expulsión de su dirigido, el técnico Paulo Autuori solo atinó a tocarse el rostro como símbolo de no poder creer lo que estaba observando.

¿Hasta cuándo tiene contrato Catriel Cabellos con Sporting Cristal?

Tras su salida de Alianza Lima, con Racing como propietario de su ficha, Cabellos se vinculó con los celestes hasta finales del 2028. Cabe precisar que Sporting Cristal le compró la mitad del pase al cuadro argentino.

¿Cómo quedó el partido entre Sporting Cristal y Cienciano?

El elenco que dirige Paulo Autuori consiguió una victoria agónica 2-1 en calidad de local. Tras los tantos de Cristian Souza y Leandro Sosa, sobre el final apareció Martín Távara con un golazo de tiro libre.