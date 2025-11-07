HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Fútbol Peruano

Catriel Cabellos fue expulsado a los 10 minutos de haber ingresado tras fuerte codazo y Paulo Autuori tuvo incrédula reacción

El volante de Sporting Cristal había ingresado en el segundo tiempo ante Cienciano y vio la cartulina roja tras revisión VAR. El encuentro sigue 1-1 en el Gallardo.

Sporting Cristal y Cienciano se enfrentan en el Gallardo. Foto: composición LR/captura de L1 MAX
Sporting Cristal y Cienciano se enfrentan en el Gallardo. Foto: composición LR/captura de L1 MAX

Sporting Cristal se enfrenta a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. Por el momento, el marcador se encuentra igualado 1-1. Uno de los jugadores rimenses que no duró mucho tiempo en el campo de juego fue Catriel Cabellos. El mediocampista nacional hizo su ingreso en el inicio de la etapa complementaria, pero fue expulsado diez minutos después tras un codazo a Agustín González.

En un primer momento, el árbitro Edwin Ordóñez le había mostrado la cartulina amarilla. Sin embargo, fue alertado por el VAR sobre la magnitud de la falta y tuvo que acercarse al monitor para analizar la acción. Tras varios minutos de examinar la jugada, decidió expulsarlo.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

lr.pe

Catriel Cabellos fue expulsado en el Sporting Cristal contra Cienciano

El exjugador de Alianza Lima, quien no ha tenido mucho protagonismo esta temporada con Sporting Cristal pese a llegar como uno de los principales refuerzos, jugó un aproximado de 6 minutos. Tras concretarse la expulsión de su dirigido, el técnico Paulo Autuori solo atinó a tocarse el rostro como símbolo de no poder creer lo que estaba observando.

PUEDES VER: Álvaro Barco propone que Universitario lidere búsqueda de operador que no sea L1 MAX tras acabar contrato con GOLPERU: 'Ojalá encontremos'

lr.pe

¿Hasta cuándo tiene contrato Catriel Cabellos con Sporting Cristal?

Tras su salida de Alianza Lima, con Racing como propietario de su ficha, Cabellos se vinculó con los celestes hasta finales del 2028. Cabe precisar que Sporting Cristal le compró la mitad del pase al cuadro argentino.

¿Cómo quedó el partido entre Sporting Cristal y Cienciano?

El elenco que dirige Paulo Autuori consiguió una victoria agónica 2-1 en calidad de local. Tras los tantos de Cristian Souza y Leandro Sosa, sobre el final apareció Martín Távara con un golazo de tiro libre.

Notas relacionadas
Mirar Sporting Cristal vs Cienciano por L1 MAX EN VIVO HOY: sigue AQUÍ el partido

Mirar Sporting Cristal vs Cienciano por L1 MAX EN VIVO HOY: sigue AQUÍ el partido

LEER MÁS
Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: tabla de posiciones en la fecha 18, resultados y programación

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: tabla de posiciones en la fecha 18, resultados y programación

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO vía GOLPERU por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO vía GOLPERU por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025