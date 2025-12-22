¿A qué hora juega Bolívar vs Nacional Potosí HOY por la final de la Copa Paceña 2025?

Bolívar lleva ventaja de dos goles tras su triunfo en la ida. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Bolívar vs Nacional Potosí EN VIVO juegan HOY, desde las 7.00 p. m. (hora boliviana), por la final de vuelta de la Copa Paceña 2025. El partido se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz, con transmisión vía FútbolCanal y Paceña Fútbol (YouTube). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, con las alineaciones, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final, ingresa a la web de La República.

El último partido del año puede darle al Decano el premio consuelo de su primer título en esta Copa Bolivia. Tras imponerse 2-0 de visita en la ida, el equipo celeste tiene todo a su favor para definir en casa la llave. Al cuadro potosino deberá motivarlo el premio del cupo a la Copa Libertadores para buscar darle vuelta a la serie.

¿A qué hora juega Bolívar vs Nacional Potosí?

En territorio boliviano, la final empezará a las 7.00 p. m. Para otros países, revisa la guía de horarios respectiva.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (martes 23).

¿Dónde ver Bolívar vs Nacional Potosí?

La transmisión por TV del Bolívar vs Nacional Potosí estará a cargo de FútbolCanal, canal 10 de Entel TV Bolivia. También se podrá ver gratis desde el canal oficial en YouTube de Cerveza Paceña, marca patrocinadora del torneo.

Pronóstico de Bolívar vs Nacional Potosí

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito para ganar a Bolívar, que será local para este partido.

Betano: gana Bolívar (1,25), empate (6,10), gana Nacional (8,25)

1XBet: gana Bolívar (1,20), empate (5,65), gana Nacional (10,70)

Coolbet: gana Bolívar (1,24), empate (6,75), gana Nacional (8,75)

Doradobet: gana Bolívar (1,20), empate (6,33), gana Nacional (9,00).

Entradas para Bolívar vs Nacional Potosí

Las entradas para este cotejo se podrán comprar en línea desde la página web de socios del Club Bolívar. Habrá precios especiales para hinchas abonados.

Precio de las entradas al partido contra Nacional Potosí. Foto: Club Bolívar

Historial reciente de Bolívar vs Nacional Potosí

