¿Quién es Philipp Eisele Yupanqui, la joven promesa del Eintracht Frankfurt que convocó Manuel Barreto?

Philipp Eisele Yupanqui, defensor de 18 años del Eintracht Frankfurt, aparece como una de las sorpresas en calidad de sparring dentro de la convocatoria de la selección peruana para su gira por Rusia.

Philipp Eisele Yupanqui ha sido convocado para ser parte del sparring por parte de Manuel Barreto. Foto: Eintracht Frankfurt
Philipp Eisele Yupanqui ha sido convocado para ser parte del sparring por parte de Manuel Barreto. Foto: Eintracht Frankfurt

Philipp Eisele Yupanqui es una de las principales novedades que Manuel Barreto ha incluido en la convocatoria de la selección peruana. El peruano-alemán fue llamado como sparring para la gira en Rusia; sin embargo, su nombre ha sorprendido a muchos hinchas, ya que no todos lo conocían.

El futbolista de 18 años milita en el Eintracht Frankfurt, club en el que también jugó Carlos Zambrano, y ha despertado ilusión entre los aficionados, pues se desempeña como defensa central, al igual que el ‘Kaiser’. Con una estatura de un metro setenta y nueve, ya ha disputado partidos oficiales con la selección sub-17 en 2023 y encuentros amistosos con la sub-20.

Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: lista oficial para enfrentar a Rusia y Chile

lr.pe

¿Quién es Philipp Eisele Yupanqui?

El jugador de 18 años, de ascendencia peruana por parte de su madre y alemana por su padre, inició su carrera futbolística en las divisiones menores del TuS Nieder-Eschbach en 2013. Desde entonces, ha desarrollado su talento en distintos clubes hasta llegar al Eintracht Frankfurt, su actual equipo, donde es capitán del conjunto sub-19 y mantiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026.

¿Quiénes son los sparring de la selección peruana?

  • César Bautista - Portero - Sporting Cristal
  • Philipp Eisele - Defensa - Eintracht Frankfurt
  • Rafael Guzmán - Defensa- Universitario
  • Francesco Andrealli - Mediocampista- Como 1907
  • Jair Morreti - Delantero - Sporting Cristal

Manuel Barreto y sus nuevos 'proyectos' en la selección peruana: los sparring que participarán en la gira por Rusia

lr.pe

¿Cuándo juega la selección peruana contra Rusia y Chile?

Primero, la selección peruana enfrentará a Rusia en San Petersburgo y luego se medirá ante Chile, rival con el que cayó por la mínima diferencia en el pasado mes de octubre.

  • Rusia vs Perú | Miércoles 12 de noviembre desde las 12.00 p. m. (hora peruana) | Gazprom Arena, en San Petersburgo
  • Perú vs Chile | Martes 18 de noviembre desde las 11.00 a. m. (hora peruana) | Estadio Fisht, en Sochi.
