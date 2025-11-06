Philipp Eisele Yupanqui es una de las principales novedades que Manuel Barreto ha incluido en la convocatoria de la selección peruana. El peruano-alemán fue llamado como sparring para la gira en Rusia; sin embargo, su nombre ha sorprendido a muchos hinchas, ya que no todos lo conocían.

El futbolista de 18 años milita en el Eintracht Frankfurt, club en el que también jugó Carlos Zambrano, y ha despertado ilusión entre los aficionados, pues se desempeña como defensa central, al igual que el ‘Kaiser’. Con una estatura de un metro setenta y nueve, ya ha disputado partidos oficiales con la selección sub-17 en 2023 y encuentros amistosos con la sub-20.

¿Quién es Philipp Eisele Yupanqui?

El jugador de 18 años, de ascendencia peruana por parte de su madre y alemana por su padre, inició su carrera futbolística en las divisiones menores del TuS Nieder-Eschbach en 2013. Desde entonces, ha desarrollado su talento en distintos clubes hasta llegar al Eintracht Frankfurt, su actual equipo, donde es capitán del conjunto sub-19 y mantiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026.

¿Quiénes son los sparring de la selección peruana?

César Bautista - Portero - Sporting Cristal

Philipp Eisele - Defensa - Eintracht Frankfurt

Rafael Guzmán - Defensa- Universitario

Francesco Andrealli - Mediocampista- Como 1907

Jair Morreti - Delantero - Sporting Cristal

¿Cuándo juega la selección peruana contra Rusia y Chile?

Primero, la selección peruana enfrentará a Rusia en San Petersburgo y luego se medirá ante Chile, rival con el que cayó por la mínima diferencia en el pasado mes de octubre.