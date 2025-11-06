Felipe Chávez tuvo sus primeros minutos con la Selección Peruana en el amistoso ante Chile en octubre. Foto: composiciónLR/Selección Peruana

Felipe Chávez tuvo sus primeros minutos con la Selección Peruana en el amistoso ante Chile en octubre. Foto: composiciónLR/Selección Peruana

El nombre de Felipe Chávez, el destacado mediocampista de 18 años que milita en el Bayern Munich, no figura en la reciente lista de convocados de la Selección Peruana, hecha por Manuel Barreto, para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile. La decisión ha llamado la atención de los hinchas, especialmente porque el volante forma parte del grupo de jugadores jóvenes que integran el proyecto de renovación del combinado nacional.

Igual que Renato Tapia o Luis Ramos, la ausencia de 'Pippo' es uno de los temas más comentados de este nuevo llamado, que marcará para la blanquirroja el cierre del 2025, año en el que no se pudo concretar la clasificación al Mundial del siguiente año.

¿Por qué no está convocado Felipe Chávez para los amistosos contra Rusia y Chile?

El mediocampista de 18 años, Felipe Chávez, quedó marginado de la convocatoria para los amistosos frente a Rusia (12 de noviembre) y Chile (18 de noviembre), como parte de la fecha FIFA. La razón principal es una lesión que sufrió durante el último encuentro internacional disputado frente al cuadro sureño.

Si bien no se ha confirmado con exactitud sobre la dolencia del volante, se sabe que lo ha mantenido alejado de la competencia con su club, el Bayern Múnich II, tanto en la liga regional bávara como en la UEFA Youth League. Desde aquel compromiso internacional, no ha vuelto a sumar minutos, ni siquiera en entrenamientos grupales.

La preocupación del comando técnico liderado por Manuel Barreto ha sido evitar convocar a jugadores que no se encuentren al 100% físicamente, sobre todo pensando en los objetivos a largo plazo del nuevo proceso. Si bien Chávez era un perfil ideal para el recambio, su situación médica impidió que fuese tomado en cuenta para estos encuentros de preparación.

¿Cuáles son las novedades de la convocatoria hecha por Manuel Barreto?

La convocatoria de Manuel Barreto para los partidos ante Rusia y Chile incluye una nómina de 28 jugadores, con varias sorpresas y regresos que marcan el rumbo del nuevo ciclo que impulsa la Federación. La lista fue publicada el jueves 6 de noviembre y muestra una apuesta clara por elementos con ritmo de competencia y proyección. Entre los llamados más destacados se encuentran:

Fabio Gruber (defensor peruano-alemán), que debuta con la selección absoluta.

(defensor peruano-alemán), que debuta con la selección absoluta. Adrián Ugarriza , delantero de Cienciano con buena racha goleadora.

, delantero de Cienciano con buena racha goleadora. Jhonny Vidales, atacante de Melgar, quien regresa tras varias temporadas ausente del entorno blanquirrojo.

La elección de Barreto dejó fuera a varios nombres históricos como Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Edison Flores, quienes no fueron considerados debido a su bajo rendimiento reciente o por decisiones técnicas enfocadas en dar paso a una nueva generación.

Lista oficial de convocados de la selección peruana

La nómina de Barreto presenta caras nuevas y sangre joven pensando en consolidar una base para las próximas Eliminatorias: