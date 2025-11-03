HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deportes

Miguel Trauco lamentó que Juan Reynoso no siga en la selección peruana y dejó indirecta a Fossati: "Con él íbamos al Mundial tranquilamente"

El experimentado lateral de Alianza Lima indicó que, tras la salida del 'Cabezón' del banquillo, llegaron otros entrenadores que "intentaron cambiar la esencia" de la selección peruana.

Miguel Trauco fue mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. Foto: composición LR/Conseñal TV/FPF/EFE
Miguel Trauco fue mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. Foto: composición LR/Conseñal TV/FPF/EFE

Uno de los responsables del fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 fue el entrenador Juan Reynoso. Si bien el ahora técnico de Melgar solo estuvo al mando del equipo en los primeros cotejos, no logró conseguir triunfos en la competición. Al ser consultado sobre el ciclo del popular 'Cabezón', el experimentado lateral Miguel Trauco sorprendió al salir en su defensa.

El lateral de Alianza Lima elogió el trabajo del estratega nacional y enfatizó que tuvo la mala suerte de agarrar al plantel en su peor momento futbolístico. Asimismo, aseguró que si se respetaba su proceso estaríamos clasificados a la próxima Copa del Mundo.

PUEDES VER: Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: 'El blanco ahora hace jodas'

lr.pe

Miguel Trauco lamenta que Juan Reynoso no siga en la selección peruana

"El profesor que me sorprendió para bien fue Juan Reynoso. Seguro me van a llegar muchas críticas por lo que voy a decir, pero si Juan se quedaba en la selección íbamos al Mundial. ¡Qué abusivo para trabajar! No repetía un trabajo en la semana y todos estábamos contentos. En este caso, Juan tuvo la mala suerte que nos agarró en nuestro peor momento a todos. Gareca tuvo la buena suerte que nos agarró en nuestro prime. Al final le echaron la culpa a él (Reynoso). Trabajaba muy bien. Si él se hubiese quedado, clasificábamos tranquilamente. ", manifestó en diálogo con el programa 'El VAR de Olcese'.

Miguel Trauco remarcó que el técnico que asumió tras la salida de Reynoso (Jorge Fossati) intentó cambiar la esencia de la selección peruana; por otra parte, saludo que Óscar Ibáñez regresara a las raíces del balompié nacional en el tramo final del certamen clasificatorio.

"Después llegaron otros profes, intentaron cambiar nuestra esencia. Algo que nunca habíamos hecho. Tal vez en clubes te da resultado porque tienes tiempo de trabajo; en selección llegas, tienes 2 días más y ya. Eso es algo que Óscar Ibáñez intentó hacer: llegó, armó el grupo, nos volvió a dar la identidad que teníamos. Pero bueno, ya era muy tarde", concluyó.

Jorge Fossati dejó la selección peruana en abril del 2025. Foto: FPF

Jorge Fossati dejó la selección peruana en abril del 2025. Foto: FPF

PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe

¿Cómo le fue a Juan Reynoso en la selección peruana?

Sin contar los partidos amistosos, Juan Reynoso dirigió seis partidos de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. El estratega de 55 años no registró triunfos y dejó el cargo con un saldo de 2 empates (Paraguay y Venezuela) y 4 derrotas (Brasil, Chile, Argentina y Bolivia).

Notas relacionadas
Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

LEER MÁS
Paolo Guerrero tajante tras fuertes declaraciones de Juan Reynoso post empate con Alianza Lima: "Fuimos superiores. Melgar se tiró atrás"

Paolo Guerrero tajante tras fuertes declaraciones de Juan Reynoso post empate con Alianza Lima: "Fuimos superiores. Melgar se tiró atrás"

LEER MÁS
Juan Reynoso se quejó por las decisiones arbitrales tras empatar contra Alianza Lima: "Sigamos siendo cómplices"

Juan Reynoso se quejó por las decisiones arbitrales tras empatar contra Alianza Lima: "Sigamos siendo cómplices"

LEER MÁS
¿En qué canal ver Unión Comercio vs César Vallejo por el repechaje en los playoffs de la Liga 2?

¿En qué canal ver Unión Comercio vs César Vallejo por el repechaje en los playoffs de la Liga 2?

LEER MÁS
[Vía América tvGO] Semifinal Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci HOY por la Liga Femenina 2025

[Vía América tvGO] Semifinal Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci HOY por la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, se fue a los golpes con su propio jugador, Cristhian Tizón, tras cambiarlo

Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, se fue a los golpes con su propio jugador, Cristhian Tizón, tras cambiarlo

LEER MÁS
Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes en pleno partido: "Hubo un cabezazo y varios puñetes"

Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes en pleno partido: "Hubo un cabezazo y varios puñetes"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina: hora y canales para ver el clásico del fútbol peruano

Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina: hora y canales para ver el clásico del fútbol peruano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Deportes

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025