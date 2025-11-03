Uno de los responsables del fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 fue el entrenador Juan Reynoso. Si bien el ahora técnico de Melgar solo estuvo al mando del equipo en los primeros cotejos, no logró conseguir triunfos en la competición. Al ser consultado sobre el ciclo del popular 'Cabezón', el experimentado lateral Miguel Trauco sorprendió al salir en su defensa.

El lateral de Alianza Lima elogió el trabajo del estratega nacional y enfatizó que tuvo la mala suerte de agarrar al plantel en su peor momento futbolístico. Asimismo, aseguró que si se respetaba su proceso estaríamos clasificados a la próxima Copa del Mundo.

Miguel Trauco lamenta que Juan Reynoso no siga en la selección peruana

"El profesor que me sorprendió para bien fue Juan Reynoso. Seguro me van a llegar muchas críticas por lo que voy a decir, pero si Juan se quedaba en la selección íbamos al Mundial. ¡Qué abusivo para trabajar! No repetía un trabajo en la semana y todos estábamos contentos. En este caso, Juan tuvo la mala suerte que nos agarró en nuestro peor momento a todos. Gareca tuvo la buena suerte que nos agarró en nuestro prime. Al final le echaron la culpa a él (Reynoso). Trabajaba muy bien. Si él se hubiese quedado, clasificábamos tranquilamente. ", manifestó en diálogo con el programa 'El VAR de Olcese'.

Miguel Trauco remarcó que el técnico que asumió tras la salida de Reynoso (Jorge Fossati) intentó cambiar la esencia de la selección peruana; por otra parte, saludo que Óscar Ibáñez regresara a las raíces del balompié nacional en el tramo final del certamen clasificatorio.

"Después llegaron otros profes, intentaron cambiar nuestra esencia. Algo que nunca habíamos hecho. Tal vez en clubes te da resultado porque tienes tiempo de trabajo; en selección llegas, tienes 2 días más y ya. Eso es algo que Óscar Ibáñez intentó hacer: llegó, armó el grupo, nos volvió a dar la identidad que teníamos. Pero bueno, ya era muy tarde", concluyó.

Jorge Fossati dejó la selección peruana en abril del 2025. Foto: FPF

¿Cómo le fue a Juan Reynoso en la selección peruana?

Sin contar los partidos amistosos, Juan Reynoso dirigió seis partidos de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. El estratega de 55 años no registró triunfos y dejó el cargo con un saldo de 2 empates (Paraguay y Venezuela) y 4 derrotas (Brasil, Chile, Argentina y Bolivia).