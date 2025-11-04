El 'Bicho' no dudó en replicar la afirmación acerca de Lionel Messi y él. Foto: composición de LR/Inter Miami/captura de Cristiano Ronaldo YouTube

El 'Bicho' no dudó en replicar la afirmación acerca de Lionel Messi y él. Foto: composición de LR/Inter Miami/captura de Cristiano Ronaldo YouTube

Cristiano Ronaldo volvió a alimentar la polémica en el eterno debate que sus hinchas y los de Lionel Messi sostienen acerca de cuál de los dos es el mejor jugador del mundo. En una reciente entrevista que brindó para el periodista británico Piers Morgan, el delantero del Al Nassr expresó de forma clara su desacuerdo con la afirmación de que el argentino era superior a él.

Vía redes sociales, fue el propio 'CR7' quien compartió un adelanto en video de la que calificó como "su entrevista más personal". Además de abordar su rivalidad deportiva con el campeón del mundo, el portugués habló de diferentes aspectos de su vida.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo en la entrevista con Piers Morgan?

"Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?", fue una de las preguntas que Morgan le hizo al 'Bicho'. "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde", replicó el luso sin tratar de sonar diplomático.

En otro momento de la conversación, el entrevistador le recordó a 'Cris' cómo Wayne Rooney, su excompañero en el Manchester United, opinó que Messi era mejor. "No me supone ningún problema", fue la indiferente respuesta que dio el futbolista de 40 años.

Otros temas de los habló Cristiano Ronaldo fue cómo se comprometió con su pareja, Georgina Rodríguez, el recuerdo de su fallecido compañero en la selección de Portugal, Diogo Jota, su próximo retiro del fútbol e incluso su comunicación con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Además, se dio tiempo para bromear acerca de su estatus de multimillonario, el cual, según Morgan, tenía recién desde hace una semana. "No es verdad. Fue hace muchos años", recalcó entre risas.