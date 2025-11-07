Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: horario, alineaciones y canal de TV del partido por el Torneo Clausura

Universitario ya aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Universitario vs Deportivo Garcilaso en vivo hoy, viernes 7 de noviembre, por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los merengues quieren celebrar la obtención del tricampenato del fútbol peruano ante su gente y recibir el trofeo en el Estadio Monumental de Ate. El cotejó será transmitido a través de la señal de GOLPERÚ; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Los dirigidos por Jorge Fossati llegan a este cotejo luego de imponerse ante ADT en Tarma y adjudicarse una nueva estrella. Por su parte, el equipo comandado por Carlos Bustos necesita sumar para asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

En territorio peruano, el encuentro entre Universitario versus Deportivo Garcilaso por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 iniciará a las 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 8.00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 11.00 p.m.

Estados Unidos (Washington D. C., Florida y Nueva York): 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (sábado 8)

Canal de TV del Universitario vs ADT Tarma

En Perú, la señal encargada de transmitir el Universitario vs Cusco FC por el Clausura será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos televisivos de la 'U'.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso por internet?

El choque entre Universitario vs Deportivo Garcilaso se podrá seguir por Movistar TV App de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes en su plataforma.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: alineaciones probables

Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Jairo Vélez y Alex Valera.

Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Jairo Vélez y Alex Valera. Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Jefferson Portales, Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán, Orlando Núñez; José Gallardo, Xavi Moreno, N. Gómez, Kevin Sandoval, Pablo Erustes y José Sinisterra.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: pronósticos

Conoce las cuotas de las principales casas de apuestas para el cotejo entre Universitario y Deportivo Garcilaso.