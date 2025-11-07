HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: horario, alineaciones y canal de TV del partido por el Torneo Clausura

El Monumental de Ate espera para recibir a los dirigidos por Jorge Fossati tras la obtención del tricampeonato. Sigue la transmisión del Universitario vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1.

Universitario ya aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Universitario ya aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Universitario vs Deportivo Garcilaso en vivo hoy, viernes 7 de noviembre, por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los merengues quieren celebrar la obtención del tricampenato del fútbol peruano ante su gente y recibir el trofeo en el Estadio Monumental de Ate. El cotejó será transmitido a través de la señal de GOLPERÚ; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Los dirigidos por Jorge Fossati llegan a este cotejo luego de imponerse ante ADT en Tarma y adjudicarse una nueva estrella. Por su parte, el equipo comandado por Carlos Bustos necesita sumar para asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: 'Tienen que alinearse con la FPF'

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

En territorio peruano, el encuentro entre Universitario versus Deportivo Garcilaso por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 iniciará a las 9.00 p. m.

  • México y Centroamérica: 8.00 p.m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 10.00 p.m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 11.00 p.m.
  • Estados Unidos (Washington D. C., Florida y Nueva York): 11.00 p.m.
  • España: 3.00 a.m. (sábado 8)

Canal de TV del Universitario vs ADT Tarma

En Perú, la señal encargada de transmitir el Universitario vs Cusco FC por el Clausura será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos televisivos de la 'U'.

  • Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)
  • Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)
  • Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso por internet?

El choque entre Universitario vs Deportivo Garcilaso se podrá seguir por Movistar TV App de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes en su plataforma.

PUEDES VER: ¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

lr.pe

Universitario vs Deportivo Garcilaso: alineaciones probables

  • Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Jairo Vélez y Alex Valera.
  • Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Jefferson Portales, Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán, Orlando Núñez; José Gallardo, Xavi Moreno, N. Gómez, Kevin Sandoval, Pablo Erustes y José Sinisterra.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: pronósticos

Conoce las cuotas de las principales casas de apuestas para el cotejo entre Universitario y Deportivo Garcilaso.

  • Betsson: gana Universitario (1,11), empate (8,00), gana Deportivo Garcilaso (18,50)
  • Betano: gana Universitario (1,16), empate (7,20), gana Deportivo Garcilaso (17,50)
  • Bet365: gana Universitario (1,13), empate (7,00), gana Deportivo Garcilaso (17,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,13), empate (7,00), gana Deportivo Garcilaso (19,50)
  • Coolbet: gana Universitario (1,13), empate (7,15), gana Deportivo Garcilaso (20,00)
  • Doradobet: gana Universitario (1,15), empate (7,00), gana Deportivo Garcilaso (18,00).
Notas relacionadas
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Reimond Manco sobre Christian Cueva a Universitario: "Si las puertas de la 'U' ya estaban abiertas, Barco las abrió más"

Reimond Manco sobre Christian Cueva a Universitario: "Si las puertas de la 'U' ya estaban abiertas, Barco las abrió más"

LEER MÁS
Álex Valera remece las redes al cambiar de look como Ronaldo Nazário tras tricampeonato de Universitario: "Porque las promesas se cumplen"

Álex Valera remece las redes al cambiar de look como Ronaldo Nazário tras tricampeonato de Universitario: "Porque las promesas se cumplen"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025