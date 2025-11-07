Fuerte granizada sorprendió a Cusco FC y Sport Boys: así quedó la cancha del estadio Garcilaso

Cusco FC goleó 3-0 a Sport Boys y recuperó el segundo lugar de la tabla acumulada. Al margen del resultado y del doblete de Facundo Callejo, quien se consolida como el máximo goleador de la Liga 1 2025, lo más llamativo del partido fue la intensa granizada que cayó sobre el estadio Inca Garcilaso de la Vega, la cual afectó por igual a jugadores e hinchas.

Cuando el reloj marcaba los 29' del segundo tiempo, el árbitro ordenó paralizar el juego alrededor de 10 minutos debido al mal tiempo. Así como los futbolistas sobre la cancha, los espectadores en las tribunas del recinto también debieron ponerse a buen recaudo para no sufrir daños.

Así quedó el estadio Garcilaso de la Vega tras la granizada

Apenas unos minutos bastaron para que el césped del coloso cusqueño quede totalmente cubierto de blanco por el granizo. Las cámaras de la transmisión por TV mostraron cómo hasta las líneas del campo prácticamente 'desaparecieron' a causa del fenómeno climatológico.

Así quedó la cancha del estadio Garcilaso. Foto: captura de L1 Max

Tras la reanudación del cotejo, el trámite siguió siendo favorable al elenco local, que ganaba 3-0 hasta la interrupción. El estado del terreno de juego terminó por afectar a algunos jugadores, como el delantero Juan Tévez, quien se resbaló y recibió en todo el rostro una fuerte salpicada de granizo.

Afortunadamente, no se registraron mayores incidentes y el duelo terminó sin contratiempos. Cusco FC se quedó con el triunfo gracias al doblete de Facundo Callejo y otro gol de penal de Ivan Colman, con lo cual suma 57 puntos y desplaza a Alianza Lima del segundo puesto en el acumulado a falta de solo una jornada más para el final del Torneo Clausura.