El partido entre FC Barcelona y Club Brujas se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana).

El equipo de Hansi Flick tendrá una dura prueba cuando enfrente HOY al Brujas de Bélgica. Foto: composición LR

FC Barcelona contra Brujas EN VIVO y DIRECTO por la Champions League promete ser un partidazo por la jornada 4 de este gran certamen. El club belga tendrá una gran tarea frente al equipo español, quien hasta ahora solo ha perdido un partido, que fue contra el Paris Saint Germain, y viene de golear al Olympiacos. El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver por la señal de ESPN y vía streaming por Disney+. Además, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

Números de Lamine Yamal Tras no rendir al nivel esperado en El Clásico y anotar frente al Elche, Lamine Yamal contará con una nueva ocasión para mostrar su mejor versión. El joven atacante registra cuatro goles y cinco asistencias en nueve encuentros disputados en todas las competiciones. Foto: AS

¿Dónde juega Barcelona vs Brujas? Este encuentro se disputará en el estadio Jan Breydel, recinto ubicado en la ciudad de Brujas, Bélgica. Tiene capacidad para cerca de 30.000 espectadores.

Alineaciones probables del Barcelona - Brujas Alineación probable del Brujas: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; y Tresoldi. Alineación probable del Barcelona: Szczęsny; Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Lewandowski.

Canales de transmisión del Barcelona contra Brujas Conoce los canales que estarán a cargo de la transmisión del Barcelona contra Brujas por Champions League 2025. Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN

Horarios del Barcelona vs Brujas HOY por Champions League Hoy miércoles, 5 de noviembre, los amantes del fútbol vivirán un partidazo de Champions League cuando Lamine Yamal y compañía y se enfrenten al poderoso Brujas de Bélgica. Revisa los horarios según el país donde te encuentres.

Perú: 3.00 p.m. Colombia: 3.00 p.m. Ecuador: 3.00 p.m. Bolivia: 4.00 p.m. Venezuela: 4.00 p.m. Chile: 5.00 p.m. Paraguay: 5.00 p.m. Argentina: 5.00 p.m. Uruguay: 5.00 p.m. Brasil: 5.00 p.m.



En todas las competiciones, entre Europa League y Champions League, Brujas y Barcelona se han enfrentado en cuatro ocasiones. El historial favorece al conjunto azulgrana, que suma tres victorias y un empate, mientras que el equipo belga aún no conoce el triunfo.

Posible alineación de FC Barcelona

Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araujo, ABalde; Frenkie de Jong, Casadó, Fermín; Yamal, Rashford y Lewandowski.

Posible alineación de Brujas