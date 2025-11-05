Barcelona vs Brujas en vivo vía ESPN por Champions League, HOY: posibles alineaciones
FC Barcelona se enfrentará a Brujas en un emocionante duelo, en el Estadio Jan Breydel, por la cuarta fecha de la Champions League. Conoce AQUÍ todos los detalles.
- ¡Fue victoria para los Reds en Anfield! Liverpool derrotó 1-0 al Real Madrid y le quitó el invicto por la Champions League
- Con doblete de Luis Díaz, Bayern Múnich venció a PSG y es líder de la tabla en la Champions League
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?
El partido entre FC Barcelona y Club Brujas se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana).
FC Barcelona contra Brujas EN VIVO y DIRECTO por la Champions League promete ser un partidazo por la jornada 4 de este gran certamen. El club belga tendrá una gran tarea frente al equipo español, quien hasta ahora solo ha perdido un partido, que fue contra el Paris Saint Germain, y viene de golear al Olympiacos. El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver por la señal de ESPN y vía streaming por Disney+. Además, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.
FC Barcelona vs Brujas EN VIVO por la Champions League HOY
Números de Lamine Yamal
Tras no rendir al nivel esperado en El Clásico y anotar frente al Elche, Lamine Yamal contará con una nueva ocasión para mostrar su mejor versión. El joven atacante registra cuatro goles y cinco asistencias en nueve encuentros disputados en todas las competiciones.
Foto: AS
¿Dónde juega Barcelona vs Brujas?
Este encuentro se disputará en el estadio Jan Breydel, recinto ubicado en la ciudad de Brujas, Bélgica. Tiene capacidad para cerca de 30.000 espectadores.
Alineaciones probables del Barcelona - Brujas
Alineación probable del Brujas: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; y Tresoldi.
Alineación probable del Barcelona: Szczęsny; Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Lewandowski.
Canales de transmisión del Barcelona contra Brujas
Conoce los canales que estarán a cargo de la transmisión del Barcelona contra Brujas por Champions League 2025.
Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN
Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN
Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go
Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN
Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN
Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN
Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN
Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN
Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN
Horarios del Barcelona vs Brujas HOY por Champions League
Hoy miércoles, 5 de noviembre, los amantes del fútbol vivirán un partidazo de Champions League cuando Lamine Yamal y compañía y se enfrenten al poderoso Brujas de Bélgica. Revisa los horarios según el país donde te encuentres.
Perú: 3.00 p.m.
Colombia: 3.00 p.m.
Ecuador: 3.00 p.m.
Bolivia: 4.00 p.m.
Venezuela: 4.00 p.m.
Chile: 5.00 p.m.
Paraguay: 5.00 p.m.
Argentina: 5.00 p.m.
Uruguay: 5.00 p.m.
Brasil: 5.00 p.m.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?
El partido entre FC Barcelona y Club Brujas se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana).
En todas las competiciones, entre Europa League y Champions League, Brujas y Barcelona se han enfrentado en cuatro ocasiones. El historial favorece al conjunto azulgrana, que suma tres victorias y un empate, mientras que el equipo belga aún no conoce el triunfo.
PUEDES VER: Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero
¿A qué hora juega FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?
El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, La República te deja la lista de horarios para otros países del continente.
- Perú: 3.00 p.m.
- Colombia: 3.00 p.m.
- Ecuador: 3.00 p.m.
- Bolivia: 4.00 p.m.
- Venezuela: 4.00 p.m.
- Chile: 5.00 p.m.
- Paraguay: 5.00 p.m.
- Argentina: 5.00 p.m.
- Uruguay: 5.00 p.m.
- Brasil: 5.00 p.m.
¿Dónde ver FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?
El encuentro se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming por Disney+, pero también tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto de este partido.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN
PUEDES VER: Piero Quispe reveló que no fue convocado por FPF por falta de minutos y criticó: "5 jugadores no tenían continuidad"
Posible alineación de FC Barcelona
- Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araujo, ABalde; Frenkie de Jong, Casadó, Fermín; Yamal, Rashford y Lewandowski.
Posible alineación de Brujas
- Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tzolis y Tresoldi.