HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Barcelona vs Brujas en vivo vía ESPN por Champions League, HOY: posibles alineaciones

FC Barcelona se enfrentará a Brujas en un emocionante duelo, en el Estadio Jan Breydel, por la cuarta fecha de la Champions League. Conoce AQUÍ todos los detalles.

El equipo de Hansi Flick tendrá una dura prueba cuando enfrente HOY al Brujas de Bélgica. Foto: composición LR
El equipo de Hansi Flick tendrá una dura prueba cuando enfrente HOY al Brujas de Bélgica. Foto: composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

09:04
¿A qué hora juega FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?

El partido entre FC Barcelona y Club Brujas se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana).

FC Barcelona contra Brujas EN VIVO y DIRECTO por la Champions League promete ser un partidazo por la jornada 4 de este gran certamen. El club belga tendrá una gran tarea frente al equipo español, quien hasta ahora solo ha perdido un partido, que fue contra el Paris Saint Germain, y viene de golear al Olympiacos. El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver por la señal de ESPN y vía streaming por Disney+. Además, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

FC Barcelona vs Brujas EN VIVO por la Champions League HOY

11:40
5/11/2025

Números de Lamine Yamal

Tras no rendir al nivel esperado en El Clásico y anotar frente al Elche, Lamine Yamal contará con una nueva ocasión para mostrar su mejor versión. El joven atacante registra cuatro goles y cinco asistencias en nueve encuentros disputados en todas las competiciones.

Foto: AS

11:22
5/11/2025

¿Dónde juega Barcelona vs Brujas?

Este encuentro se disputará en el estadio Jan Breydel, recinto ubicado en la ciudad de Brujas, Bélgica. Tiene capacidad para cerca de 30.000 espectadores.

11:14
5/11/2025

Alineaciones probables del Barcelona - Brujas

Alineación probable del Brujas: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; y Tresoldi.

Alineación probable del Barcelona: Szczęsny; Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Lewandowski.

10:24
5/11/2025

Canales de transmisión del Barcelona contra Brujas

Conoce los canales que estarán a cargo de la transmisión del Barcelona contra Brujas por Champions League 2025.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN

Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN

09:59
5/11/2025

Horarios del Barcelona vs Brujas HOY por Champions League

Hoy miércoles, 5 de noviembre, los amantes del fútbol vivirán un partidazo de Champions League cuando Lamine Yamal y compañía y se enfrenten al poderoso Brujas de Bélgica. Revisa los horarios según el país donde te encuentres.

Perú: 3.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

09:04
5/11/2025

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?

El partido entre FC Barcelona y Club Brujas se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana).

En todas las competiciones, entre Europa League y Champions League, Brujas y Barcelona se han enfrentado en cuatro ocasiones. El historial favorece al conjunto azulgrana, que suma tres victorias y un empate, mientras que el equipo belga aún no conoce el triunfo.

PUEDES VER: Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

lr.pe

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?

El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, La República te deja la lista de horarios para otros países del continente.

  • Perú: 3.00 p.m.
  • Colombia: 3.00 p.m.
  • Ecuador: 3.00 p.m.
  • Bolivia: 4.00 p.m.
  • Venezuela: 4.00 p.m.
  • Chile: 5.00 p.m.
  • Paraguay: 5.00 p.m.
  • Argentina: 5.00 p.m.
  • Uruguay: 5.00 p.m.
  • Brasil: 5.00 p.m.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?

El encuentro se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming por Disney+, pero también tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto de este partido.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN

PUEDES VER: Piero Quispe reveló que no fue convocado por FPF por falta de minutos y criticó: "5 jugadores no tenían continuidad"

lr.pe

Posible alineación de FC Barcelona

  • Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araujo, ABalde; Frenkie de Jong, Casadó, Fermín; Yamal, Rashford y Lewandowski.

Posible alineación de Brujas

  • Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tzolis y Tresoldi.
Notas relacionadas
¡Fue victoria para los Reds en Anfield! Liverpool derrotó 1-0 al Real Madrid y le quitó el invicto por la Champions League

¡Fue victoria para los Reds en Anfield! Liverpool derrotó 1-0 al Real Madrid y le quitó el invicto por la Champions League

LEER MÁS
Con doblete de Luis Díaz, Bayern Múnich venció a PSG y es líder de la tabla en la Champions League

Con doblete de Luis Díaz, Bayern Múnich venció a PSG y es líder de la tabla en la Champions League

LEER MÁS
Canales de PSG - Bayern Múnich por Champions League 2025-26 HOY

Canales de PSG - Bayern Múnich por Champions League 2025-26 HOY

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

LEER MÁS
Cristhian Tizón rompe su silencio sobre fuerte pelea con su DT Santiago Acasiete tras ser sustituido: "Es una pena. Ya hablé personalmente"

Cristhian Tizón rompe su silencio sobre fuerte pelea con su DT Santiago Acasiete tras ser sustituido: "Es una pena. Ya hablé personalmente"

LEER MÁS
Sebastián Britos podría dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

Sebastián Britos podría dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

LEER MÁS
Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

LEER MÁS
Paolo Guerrero rompe su silencio sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Es entendible"

Paolo Guerrero rompe su silencio sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Es entendible"

LEER MÁS
Serbia: DT falleció tras sufrir descompensación y sus jugadores se enteraron en pleno partido

Serbia: DT falleció tras sufrir descompensación y sus jugadores se enteraron en pleno partido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Deportes

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Piero Quispe y su rotunda respuesta sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima: "Eso no va a pasar nunca"

Barcelona vs Brujas por ESPN EN VIVO HOY por Champions League: horarios y dónde ver online

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025