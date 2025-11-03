HOYSuscripcion LR Focus

Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Filtran supuesta nueva camiseta de la Selección Peruana para amistosos de noviembre y desata ola de críticas

FootyHeadlines reveló el modelo que Adidas habría diseñado para la Selección Peruana. El rediseño incluye cambios en la franja y ubicación de logos, generando opiniones divididas entre los hinchas.

Perú enfrentará a Rusia y Chile en la fecha FIFA de noviembre. Foto: composiciónLR/FootyHeadlines/Selección Peruana
La Selección Peruana no disputará el Mundial 2026, pero eso no ha frenado el movimiento en su entorno. En plena antesala de una nueva fecha FIFA, se filtró lo que sería la nueva camiseta que el equipo nacional usaría en sus próximos amistosos ante Rusia y Chile. El modelo, atribuido a Adidas, ha generado un intenso debate entre los seguidores de la ‘bicolor’ por los drásticos cambios que presenta respecto a versiones anteriores.

El portal internacional FootyHeadlines, reconocido por sus adelantos en cuanto a indumentaria deportiva, fue el encargado de publicar en exclusiva el supuesto diseño. Aunque no hay confirmación oficial por parte de Adidas ni de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la imagen filtrada ha sido compartida masivamente en redes sociales, impulsando tanto elogios como críticas por parte de los hinchas.

¿Cómo es la presunta camiseta de la Selección Peruana hecha por Adidas?

Según la información revelada, la camiseta mantiene el color blanco como base, pero introduce una reinterpretación profunda de la tradicional franja roja. A diferencia de ediciones anteriores, esta no sería recta ni uniforme, sino que mostraría bordes irregulares y curvas, con un diseño más moderno y abstracto.

Un detalle destacado es la inclusión de figuras incas dentro del tramado de la franja, lo que representaría un esfuerzo por reforzar la identidad cultural del equipo nacional. Este patrón estaría impreso de forma sutil, dando un matiz más simbólico que visualmente recargado.

En cuanto a los detalles de confección, el modelo incluiría terminaciones en rojo en el cuello y posiblemente en los hombros, conservando un estilo sobrio y elegante. Sin embargo, lo más llamativo sería la nueva ubicación de los logos: tanto el escudo de la FPF como el logotipo de Adidas estarían centrados en el pecho, uno sobre el otro, rompiendo con la distribución habitual.

Presunto diseño de la camiseta que usará la Selección Peruana. Foto: FootyHeadlines

¿Cuál fue la reacción ante la supuesta nueva camiseta de la Selección Peruana?

La filtración no pasó desapercibida y desató una ola de comentarios en redes sociales. Muchos hinchas expresaron su incomodidad ante el rediseño, especialmente por la alteración de la franja, uno de los símbolos más representativos del fútbol peruano.

"Menos mal no fuimos al Mundial", "¿Quién diseñó esto, ChatGPT?", "Pídanle perdón de rodillas a Marathon", fueron algunos de los comentarios que se hicieron al respecto del presunto nuevo diseño.

Cabe mencionar que Adidas también ha recibido críticas por camisetas previas con las que ha equipado a selecciones como Argentina o México.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana se alista para cerrar el año con dos compromisos internacionales. En el marco de la última fecha FIFA del 2025, el equipo dirigido por Manuel Barreto enfrentará a Rusia y Chile en territorio europeo.

  • Perú vs. Rusia:
  • Fecha: miércoles 12 de noviembre de 2025
  • Sede: San Petersburgo
  • Hora: 12.00 p. m. (hora peruana)
  • Perú vs. Chile:
  • Fecha: martes 18 de noviembre de 2025
  • Sede: Sochi
  • Hora: 11.00 a. m. (hora peruana)

Ambos partidos serán transmitidos en vivo por canales como América TV, ATV y Movistar Deportes, este último disponible exclusivamente por la plataforma Movistar Plus. Además, se podrá seguir la cobertura minuto a minuto a través de la web de La República.

