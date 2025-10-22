HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Deportes

Piero Quispe espera volver a ser llamado a la selección peruana tras fichaje por Sydney FC: “Espero hacer las cosas bien”

Piero Quispe también defendió su decisión de fichar por el Sydney FC de la liga australiana, considerándola un reto importante para su carrera como futbolista.

Piero Quispe espera ser convocados para los amistoso de Perú en noviembre. Foto: Piero Quispe
Piero Quispe espera ser convocados para los amistoso de Perú en noviembre. Foto: Piero Quispe

Piero Quispe quiere volver a ser llamado a la selección peruana. En una reciente entrevista con Radio Ovación, el actual jugador del Sydney FC habló sobre el nuevo equipo que se está formando en la Blanquirroja de cara al cambio generacional, liderado por Manuel Barreto. El volante resaltó que se siente muy contento por este nuevo comienzo y que trabajará muy duro en su nuevo club para volver a ser parte de la lista.

Quispe también se refirió a su decisión de irse a la liga australiana, la cual generó algunas críticas por el nivel del torneo. Sin embargo, el exjugador de Universitario de Deportes aseguró que fue una decisión acertada y que lo considera un reto para seguir creciendo como futbolista.

PUEDES VER: Pedro Troglio, entrenador de Diego Romero, explica su suplencia en Banfield y le da un consejo: "Que la siga peleando"

lr.pe

Piero Quispe y su deseo de volver a la selección peruana

El jugador manifestó su deseo de estar en los partidos amistosos de la selección peruana del mes de noviembre.

"Es una nueva selección de jugadores que lo están haciendo bien y voy a trabajar para el otro mes poder estar ahí. En esta no tuve continuidad porque solo estaba entrenando, pero espero hacer las cosas bien en el equipo y ser convocado", fueron las palabras de Quispe.

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea responde firme a los que critican la falta de un '9' en la selección peruana: "La gente se debe dar cuenta de lo que tenemos"

lr.pe

Piero Quispe sobre su decisión de fichar por el Sydney FC de la liga de Australia

"Lo tomé como un reto, es un gran reto en mi carrera, lo hablamos de buena manera con Pumas, mi representante y yo, y tomamos una buena decisión de venir a una liga bastante buena y estoy entrenando para dar lo mejor de mí. Es un equipo renovado en Sydney y nos estamos conociendo poco a poco, entrenando día a día para hacer lo que el 'profe' quiere en el campo", señaló el exjugador de la 'U'.

Notas relacionadas
Eddie Fleischman realizó contundente comparación y pone a Piero Cari por encima de Piero Quispe: "Tiene un mayor potencial"

Eddie Fleischman realizó contundente comparación y pone a Piero Cari por encima de Piero Quispe: "Tiene un mayor potencial"

LEER MÁS
Piero Quispe debutó como titular con Sydney FC, pero su equipo perdió en la fecha 1 de la liga australiana

Piero Quispe debutó como titular con Sydney FC, pero su equipo perdió en la fecha 1 de la liga australiana

LEER MÁS
DT de Sydney FC revela cómo se comunica con Piero Quispe al ser el único jugador que no habla inglés: "Nuestro asistente y chef hablan español"

DT de Sydney FC revela cómo se comunica con Piero Quispe al ser el único jugador que no habla inglés: "Nuestro asistente y chef hablan español"

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
Pedro Troglio, entrenador de Diego Romero, explica su suplencia en Banfield y le da un consejo: "Que la siga peleando"

Pedro Troglio, entrenador de Diego Romero, explica su suplencia en Banfield y le da un consejo: "Que la siga peleando"

LEER MÁS
Jesús Castillo tras conocer que Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima: "Muy feliz por él"

Jesús Castillo tras conocer que Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima: "Muy feliz por él"

LEER MÁS
Emelec de Christian Cueva afronta sus horas más oscuras: 3 jugadores dejan el club por falta de pagos

Emelec de Christian Cueva afronta sus horas más oscuras: 3 jugadores dejan el club por falta de pagos

LEER MÁS
Erick Osores ve como favorito a Universitario para ser el primer equipo peruano en lograr el tetracampeonato: ''Tiene el 75% de opciones''

Erick Osores ve como favorito a Universitario para ser el primer equipo peruano en lograr el tetracampeonato: ''Tiene el 75% de opciones''

LEER MÁS
Eddie Fleischman se rinde ante el Tunche Rivera tras agónico gol con Universitario: "Tiene una influencia enorme siendo suplente"

Eddie Fleischman se rinde ante el Tunche Rivera tras agónico gol con Universitario: "Tiene una influencia enorme siendo suplente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025