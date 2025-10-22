Piero Quispe quiere volver a ser llamado a la selección peruana. En una reciente entrevista con Radio Ovación, el actual jugador del Sydney FC habló sobre el nuevo equipo que se está formando en la Blanquirroja de cara al cambio generacional, liderado por Manuel Barreto. El volante resaltó que se siente muy contento por este nuevo comienzo y que trabajará muy duro en su nuevo club para volver a ser parte de la lista.

Quispe también se refirió a su decisión de irse a la liga australiana, la cual generó algunas críticas por el nivel del torneo. Sin embargo, el exjugador de Universitario de Deportes aseguró que fue una decisión acertada y que lo considera un reto para seguir creciendo como futbolista.

Piero Quispe y su deseo de volver a la selección peruana

El jugador manifestó su deseo de estar en los partidos amistosos de la selección peruana del mes de noviembre.

"Es una nueva selección de jugadores que lo están haciendo bien y voy a trabajar para el otro mes poder estar ahí. En esta no tuve continuidad porque solo estaba entrenando, pero espero hacer las cosas bien en el equipo y ser convocado", fueron las palabras de Quispe.

Piero Quispe sobre su decisión de fichar por el Sydney FC de la liga de Australia

"Lo tomé como un reto, es un gran reto en mi carrera, lo hablamos de buena manera con Pumas, mi representante y yo, y tomamos una buena decisión de venir a una liga bastante buena y estoy entrenando para dar lo mejor de mí. Es un equipo renovado en Sydney y nos estamos conociendo poco a poco, entrenando día a día para hacer lo que el 'profe' quiere en el campo", señaló el exjugador de la 'U'.