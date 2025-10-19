Eddie Fleischman sorprendió con inédita comparación entre Piero Quispe y Piero Cari, tras el golazo del joven jugador de Alianza Lima ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El experimentado periodista deportivo no dudó en elogiar al mediocampista blanquiazul y cuestionar la carrera de Piero Quispe en el Australia. No es un secreto que el exfutbolista de Universitario se encuentra lejos de su mejor versión en Sydney FC

La carrera de Piero Quispe inició con mucha explosividad y expectativa, pero su participación en la Liga MX no convenció. Actualmente, el volante creativo juega en la liga de Australia fuera de un verdadero nivel competitivo. Es importante destacar que Piero Cari es menor por 6 años.

¿Qué dijo Eddie Fleischman de Piero Cari y Piero Quispe?

La comparación que todos querían escuchar. Eddie Fleischman comparó a dos figuras que pueden ser el futuro de la selección peruana de fútbol. Sin embargo, el 'Colorado' inclinó la balanza notoriamente a favor de Cari. "En redes sociales me han preguntado: ¿Piero Cari es más que Piero Quispe? Yo creo que Cari tiene un potencial mayor que Piero Quispe", reveló el periodista deportivo en su programa digital.

Además, Fleischman se ilusionó con el próximo destino de Piero Cari. "Yo creo que Piero Cari podría emigrar a Portugal. Me gustaría Europa. Yo siento que en Argentina le costaría mucho más por el rigor de las marcas y el fragor de la lucha. Creo que en un fútbol donde se deja jugar un poco más, Piero Cari puede destacar", sentenció en su podcast.

¿Qué dijo Piero Cari tras marcar su primer gol con Alianza Lima?

Piero Cari, luego del triunfo de Alianza Lima ante Sport Boys, expresó su satisfacción por haber marcado su primer gol vistiendo la camiseta blanquiazul. Además, aprovechó la ocasión para agradecer a su familia, destacando el apoyo incondicional de su madre en este importante momento de su carrera.

"Es mi primer gol. Siempre todos apoyándome, todos me decían que ya me tocaba y me abrazaron. Dedicado para mi familia, mi mamá que siempre está ahí en las buenas y las malas, y para mi hermanita", declaró para L1 Max.