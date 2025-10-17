Piero Quispe disputó su primer partido oficial con el Sydney FC, pero no tuvo un debut feliz. Este viernes 17 de octubre, el mediocampista peruano jugó como titular hasta el minuto 80 en la derrota 1-2 contra Adelaide United, por la fecha 1 de la A-League 2025-26 (Primera División de Australia).

Al equipo del excampeón con Universitario le tocó visitar el estadio Coopers en este inicio de la nueva temporada de la liga australiana. El combinado local fue muy superior sobre todo en el segundo tiempo y obtuvo el triunfo gracias a los goles de Ryan Kitto (55') y Ethan Alagich (65'). El descuento llegó recién a los 90+1', obra de Joe Lolley.

¿Cómo le fue a Piero Quispe en su debut con Sydney FC?

El reconocido portal Sofascore le dio a Quispe una nota de 6,5 por su desempeño durante el tiempo que estuvo en cancha. El volante de 24 años tuvo 56 toques de balón y un 92% de precisión en los pases al acertar en 35 de 38 intentos.

Sin embargo, donde quedó a deber fue en los duelos individuales, pues apenas ganó el 30% de ellos (3 de 10). A falta de 10 minutos para el final, el seleccionado peruano fue sustituido por el delantero Patrick Wood.

Con la derrota, el conjunto de los sky blues empieza con el pie izquierdo una nueva edición del torneo. Sydney FC es el máximo ganador del certamen, con cinco títulos, pero arrastra una sequía desde su última consagración, en la temporada 2019-20.

Próximo partido de Piero Quispe en Sydney FC

El siguiente cotejo de Piero Quispe con Sydney FC será el choque como local ante Central Coast Mariners, del portero Andrew Redmayne, por la fecha 2 de la A-League. El partido se jugará este sábado 25 de octubre en el estadio Leichhardt Oval, a partir de las 3.35 a. m. (según el horario peruano.