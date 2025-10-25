Piero Quispe volvió a ser titular en Sydney y ya empezó a dejar su huella. El volante de la selección peruana fue importante para el triunfo 2-0 de su equipo ante Central Coast Mariners por la segunda fecha de la A-League. A pesar de las críticas que recibió por irse a un liga desconocida, el jugador de 24 años viene dejando buenas actuaciones. En este último partido, inició la jugada para el segundo tanto de su club y sumar sus primeros tres puntos.

Lo anecdótico de este encuentro fue que le ganó al equipo del portero Andrew Redmayne. Como se recuerda, el guardameta dejó una huella imborrable en el hincha nacional después de robarse las luces por su singular baile en el repechaje de Perú contra Australia rumbo a Qatar 2022.

Piero Quispe dio pase para la victoria de Sydney por la liga australiana

Todo ocurrió en el minuto 89, cuando el volante de la selección peruana controló el balón y ejecutó un excelente pase largo hacia Joe Lolley, quien se encontraba libre de marca. Este avanzó con la pelota y posteriormente envió un pase raso al área rival.

Frente a esta situación, el delantero Patrick Wood recibió el balón y no dudó en rematar hacia el segundo poste, marcando así el gol que selló el resultado final en el histórico Leichhardt Oval.

¿Cuándo es el próximo partido de Sydney con Piero Quispe?

Después de vencer 2-0 a Central Coast Mariners, Sydney deberá visitar al Newcastle Jets por la tercera jornada de la liga australiana. El compromiso se disputará el próximo 1 de noviembre, a partir de la 1.00 a. m. (hora peruana).