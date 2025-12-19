En una reciente entrevista en el programa 'Full Deportes' con Eddie Fleischman, se tuvo como entrevistado a Roberto Mosquera, exDT de Alianza Universidad, donde se hablaron temas relacionados al ámbito deportivo. A pesar de no haber podido evitar la caída de AUDH, que ahora deberá jugar la Liga 2, Mosquera dio a conocer un detalle inédito que nadie sabía sobre lo ocurrido cuando se enfrentó a Juan Pablo II por evitar el descenso.

De acuerdo con lo revelado por el entrenador a Fleischman, días antes del duelo frente al equipo de Chongoyape, vinculado a Agustín Lozano, presidente de la FPF, recibió una llamada de un representante que le ofreció dirigir al conjunto rival para la siguiente temporada, propuesta que descartó de inmediato.

Roberto Mosquera revela que Juan Pablo II le ofreció ser su entrenador

En sus palabras, señaló que, previo al partido, a través de un representante de la institución de Chongoyape, se contactaron con él para ofrecerle el puesto de director técnico del equipo.

"Sí, el 27 de octubre me llamó un representante, y me dijo que a él le gustaría que esté la temporada 2026 desde un comienzo. Le dije que no de una: primero porque estábamos jugando lo mismo, que es el descenso, y segundo, no es el momento cuando hay un partido al final entre los dos equipos, y que no me parecía agradable tocar ese tipo de temas en ese momento, porque estaba fuera de contexto. Estamos jugando por la permanencia y no me parecía".

Roberto Mosquera dejó de ser DT de Alianza Universidad

Finalmente, Juan Pablo II consiguió mantener la categoría a pesar de caer ante el elenco de Huánuco, favorecido por el controvertido descenso de Ayacucho FC tras la pérdida de los puntos del partido suspendido frente a Comerciantes Unidos. En tanto, el entrenador permanece actualmente sin club, luego de no lograr el objetivo de la permanencia, y queda por conocerse qué equipo dirigirá Mosquera la próxima temporada.