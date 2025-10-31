HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Juan Reynoso se quejó por las decisiones arbitrales tras empatar contra Alianza Lima: "Sigamos siendo cómplices"

El técnico de Melgar consideró que su equipo no le pudo ganar a los íntimos por influencia directa del árbitro. Al finalizar su conferencia de prensa, dejó una provocadora frase.

Juan Reynoso solo respondió 2 preguntas en conferencia de prensa. Foto: captura de L1 Max
Melgar se quedó con las ganas de llevarse un triunfazo de visita ante Alianza Lima al dejarse igualar 2-2 en el último minuto del partido. Para el técnico Juan Reynoso, su equipo debió ganarle por dos goles a los blanquiazules, pero las malas decisiones arbitrales llevaron a que el resultado fuera distinto.

"¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido que lo debimos ganar por dos goles de diferencia. Terminar empatados y pareciera que no pasó nada.. De repente no te diste cuenta de que el penal no fue, que la última falta no fue. Si no estamos viendo lo relevante, creo que todos estamos acá perdiendo el tiempo", declaró el 'Cabezón' en conferencia pospartido.

lr.pe

Reynoso se queja por decisiones arbitrales: "¿Esto cuándo va a parar?"

Al final de la rueda de prensa, Reynoso dejó una 'picante' frase cuando le indicaron que se le había acabado el tiempo para hablar: "¿Esto cuándo va a parar? ¿Al final la justicia deportiva cuándo la vemos? Ah, ¿no quieren que sigamos hablando de lo que pasó o qué? Sigamos siendo cómplices".

Durante su diálogo con los medios, el estratega del Dominó expuso sus quejas no solo respecto a este partido, sino acerca de sus experiencias previas enfrentado a Alianza Lima en Matute: "Me preocupa que esto pasaba en los 80, 90. Me ha pasado muchas veces cuando venía acá. Siempre pasa algo con los equipos, entre comillas 'chicos', cuando vienen a jugar aquí. Hoy pasa con VAR, esa es mi bronca, que todos nos hacemos los distraídos".

"He crecido acá, sé quién es el bueno y el malo. Entre gitanos no nos podemos leer las cartas. Pareciera que uno ve fantasmas, pero la realidad me ha dicho que en este país y en este fútbol muy rara vez me he equivocado", agregó.

"Hoy veníamos con mucha ilusión, el equipo ha ido creciendo. Fue un buen partido, lo estábamos sosteniendo y que pase lo que sucedió al final, me da bronca por el esfuerzo que hacen los muchachos y que después venga alguien ajeno al rival y dé una última pelota cuando no pasó nada", fueron las palabras del entrenador.

